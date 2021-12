OnePlus 10 Pro Veröffentlichungsdatum, Spezifikationen, Gerüchte und Neuigkeiten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus kündigt normalerweise das ganze Jahr über einige Telefone an, mit einer Serie in der ersten Hälfte, typischerweise einer "T" -Version dieser ersten Serie in der zweiten Hälfte und der Nord-Serie dazwischen.

Nachdem OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro im März 2021 angekündigt wurden und dieses Jahr kein OnePlus 9T , sind nun alle Augen und Ohren auf ihre Nachfolger gerichtet.

Voraussichtlich OnePlus 10 und OnePlus 10 Pro genannt, hier ist alles, was wir bisher über das OnePlus 10 Pro-Modell gehört haben.

Q1, 2022

Das OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro wurden neben dem OnePlus 9R, das Indien erst am 23. März 2021 war, auf den Markt gebracht. Das OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro wurden am 14. April 2020 und das OnePlus 7 und 7 Pro am 14. Mai 2019 angekündigt.

Bestes Smartphone 2021: Wir testen, bewerten und ranken die Top-Handys zum Kauf von Chris Hall · 8 December 2021

Da die Markteinführungen im Laufe der Jahre früher erfolgt sind, ist es möglich, dass OnePlus 10 und 10 Pro vor März vorgestellt werden. Derzeit gibt es keine Gerüchte über ein genaues Datum, aber wir erwarten, dass die Geräte vor Ende des ersten Quartals enthüllt werden.

Preislich startete das OnePlus 9 in Großbritannien bei 629 GBP, was teurer war als das OnePlus, das bei seiner Einführung in Großbritannien bei 599 GBP begann. Das OnePlus 9 Pro begann in Großbritannien bei 829 GBP, was wiederum teurer war als das OnePlus 8 Pro, das 2020 in Großbritannien bei 799 GBP startete.

Wir würden erwarten, dass das OnePlus 10 und das 10 Pro in eine ähnliche Lage fallen wie das OnePlus 9 und 9 Pro, obwohl es nicht überraschend wäre, erneut eine Preiserhöhung zu sehen.

squirrel_widget_4422277

Neugestaltung des Kameragehäuses

Hasselblad-Partnerschaft

Drei Farben

Ein riesiger Render-Leak hat uns einen Hinweis darauf gegeben, was uns in puncto Design beim OnePlus 10 Pro erwarten darf. Es sieht so aus, als würde das Gerät die Punch-Hole-Frontkamera in der oberen linken Ecke sowie ein leicht gebogenes Display beibehalten, aber das Kameragehäuse auf der Rückseite wird im Vergleich zum OnePlus 9 Pro eine Änderung im Design erfahren.

Anstatt rechteckig sieht das Kameragehäuse aus, als würde es sich zu einem Quadrat mit vier großen Kreisen bewegen, die alle gleich groß sind, anstatt zwei großen und zwei kleinen - es wird erwartet, dass es sich um ein Dreifachlinsensystem handelt, wobei der dritte Kreis im Gehäuse die Blitz.

Das Hasselblad-Branding ist basierend auf den Renderings wieder präsent und es wird gesagt, dass das Gerät in drei Farbvarianten erhältlich sein wird, darunter Schwarz, eine hellblau/grüne Farbe und ein weißes Modell. Leaks erwarten auch, dass das OnePlus 10 Pro wie das OnePlus 9 Pro IP68-Wasser- und Staubbeständigkeit bietet.

6,7-Zoll-Display

Quad-HD+-Auflösung

120 Hz Bildwiederholfrequenz

Es wurde gesagt, dass das OnePlus 10 Pro mit einem 6,7-Zoll-Display geliefert wird, das eine Quad-HD+-Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet . Wir erwarten, dass dies eine variable Bildwiederholfrequenz zwischen 1 Hz und 120 Hz ist, wie sie das OnePlus 9 Pro bietet.

Wir erwarten, dass HDR10+ auch auf dem OnePlus 10 Pro unterstützt wird, wie es auch auf dem OnePlus 9 Pro der Fall war. Wenn die Lecks genau sind, wird das Display dem OnePlus 9 Pro sehr ähnlich sein.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

8/12 GB RAM

5000mAh Akku

Gerüchten zufolge soll das OnePlus 10 Pro auf dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen1-Prozessor laufen, der je nach Modell entweder von 8 GB RAM und 128 GB Speicher oder 12 GB RAM und 256 GB Speicher unterstützt wird.

Der Akku soll 5000 mAh haben, was etwas größer ist als die 4500 mAh des OnePlus 9 Pro, und es wird auch gesagt, dass er eine 125-W-Schnellladefunktion bieten könnte, mit der er in 20 Minuten aufgeladen werden könnte. Es wird auch eine Unterstützung für kabelloses Laden erwartet.

Dreifache Rückfahrkamera

Das OnePlus 10 Pro soll mit einer dreifachen Rückfahrkamera ausgestattet sein, die aus einer 48-Megapixel-Primär-, 50-Megapixel-Ultraweit- und 8-Megapixel-Teleobjektiv mit 3,3-fachem Zoom besteht.

In den Leaks wurden noch keine weiteren Details bekannt gegeben, obwohl die Hasselblad-Partnerschaft voraussichtlich zurückkehren wird, was auch von den Renderings vorgeschlagen wird.

Hier ist alles, was wir bisher über das OnePlus 10 Pro gehört haben.

91 Mobiles hat eine Reihe von Spezifikationen detailliert beschrieben, die angeblich für das OnePlus 10 Pro gelten sollen.

Tipster OnLeaks hat sich mit Zouton zusammengetan , um ein massives Leck zu veröffentlichen, das 5K-Renderings und ein 360-Grad-Video des scheinbaren OnePlus 10 Pro sowie einige Details zu den Spezifikationen enthielt.