(Pocket-lint) - Renderings des kommenden Nord N20 sind online aufgetaucht und deuten darauf hin, dass OnePlus im Begriff sein könnte, ein beliebtes Design aus seiner Vergangenheit für seinen N10-Nachfolger wiederzubeleben.

Die 3D-Renderings zeigen ein Gerät mit einem sehr schlanken Gehäuse, komplett flachen Kanten und einer komplett flachen Rückseite. Es ist ein Design, das uns sehr an das unglückliche OnePlus X aus dem zweiten Jahr des Unternehmens erinnert.

Sogar der Rahmen an den Rändern - mit seinen subtilen, glänzenden Fasen - beschwört diesen Look herauf, obwohl es nicht den Anschein hat, dass das Unternehmen die geriffelte Textur zurückbringt.

Anstatt einen großen rechteckigen Vorsprung für die Kameras zu haben, scheint OnePlus für das N20 individuelle Kamera-Bumps zu verwenden, was dem Telefon ein viel minimalistischeres Aussehen und Gefühl verleiht.

Wie üblich wurden die 3D-Renderings von @OnLeaks produziert, diesmal in Zusammenarbeit mit 91Mobiles , und zeigen ein Telefon mit einer Lochkamera oben links auf dem Bildschirm, dünnen Blenden und einem leichten Kinn unten.

Es ist ein Design wie nichts anderes, das OnePlus derzeit auf dem Markt hat, und im Gegensatz zu den meisten anderen Android-Handys, was ihm helfen könnte, sich von seinen Konkurrenten abzuheben. Mit 7,7 mm ist es auch in etwa so dick wie das iPhone 13.

Was die Spezifikationen betrifft, so enthalten sie die Art von Zahlen, die Sie von einem erschwinglichen Mittelklassegerät erwarten würden. Es soll von der Snapdragon 695 5G-Plattform angetrieben werden und über ein 6,43-Zoll-AMOLED-Display mit In-Display-Fingerabdrucksensor auf der Vorderseite verfügen.

Die meisten anderen Details sind derzeit unbekannt, aber der Bericht behauptet, dass das Rückfahrkamerasystem drei Kameras enthält, außer dass nur eine davon klingt, als würde sie von Nutzen sein.

Die 64-Megapixel-Hauptkamera wird voraussichtlich durch zwei 2-Megapixel-Sensoren ergänzt, wahrscheinlich für Tiefen- und Makrofunktionen. Angesichts der Tatsache, dass zwei Kameras auf der Rückseite ein markantes Aussehen / Design zu erhalten scheinen, können wir das kaum glauben.

Bei dieser Art von Design würde man hoffen, dass es zumindest eine primäre und ultrabreite gibt.

Wie immer bei diesen Dingen wird nichts über das OnePlus Nord N20 bestätigt, bis der Hersteller offiziell etwas sagt.