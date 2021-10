OxygenOS 12: Alles, was Sie über die nächste Software von OnePlus wissen müssen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine neue Android-Version ist eine neue Gelegenheit für Smartphone-Hersteller, dem anpassbaren Telefonbetriebssystem ihren eigenen Stempel zu verleihen. Und da Android 12 seit mehreren Wochen und Monaten in Beta-Form für mehrere Drittanbieter verfügbar ist, hatten die Hersteller lange Zeit, daran zu basteln, zu verbessern und damit zu spielen.

Einer dieser Hersteller ist OnePlus, der sich kürzlich Oppo angeschlossen hat , um Ressourcen zwischen Smartphone- und F&E-Abteilungen zu teilen und mehr Ressourcen in Updates zu investieren. Mit dieser Ankündigung wollten wir genau sehen, was OnePlus-Telefone im nächsten großen Software-Update erhalten werden. Zum Glück hat OnePlus es gezeigt.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass OxygenOS 12 von OnePlus nicht so radikal von Version 11 wie zur vorherigen Software war, aber es gibt immer noch eine Handvoll neuer Funktionen, die die Nutzung eines OnePlus-Telefons verbessern könnten.

Open Beta gestartet September 2021

Bald auf anderen Geräten verfügbar

Kein offizielles Wort zur endgültigen Veröffentlichung

Die offene Beta für das nächste große Software-Update von OnePlus wurde bereits im September für Benutzer von OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro verfügbar gemacht, und jetzt warten wir nur noch auf die offizielle Ankündigung, wann die erste öffentliche Version kommt. Einen Zeitplan hat uns der Hersteller noch nicht genannt, aber wir vermuten, dass er relativ bald mit der Ankündigung der neuen Funktionen bekannt wird.

In den vergangenen Jahren hat OnePlus in seinem gesamten Betriebssystem normalerweise sehr flache, minimale Symbole verwendet. Aber das soll sich ändern. In OxygenOS 12 bekommen die App-Symbole viel Liebe. Die Software-Designer des Unternehmens haben alle Icons überarbeitet, um ihnen mehr Tiefe zu verleihen, indem sie Schatten und Farbverläufe hinzugefügt haben und sie viel weniger einfach erscheinen lassen.

Auf der anderen Seite wurden einige der kleineren Symbole innerhalb der Benutzeroberfläche vereinfacht, um wichtige Symbole und Funktionen leichter verständlich zu machen, damit sie in mehreren Regionen leichter zu verstehen und zu lesen sind.

Die größte optische Veränderung ist das neu gestaltete Regal. Dies ist die Snapshot-Ansicht von OnePlus mit beliebten Funktionen, Widgets und Informationen. Normalerweise ist es für Dinge wie die Anzeige der aktuellen Temperatur/des aktuellen Wetters, das Hinzufügen einer kurzen Notiz, das Überprüfen des Batteriestands Ihrer verbundenen Kopfhörer oder das Sehen, wo Sie Ihr Auto geparkt haben. Wie bei den neu gestalteten App-Symbolen gibt es viel mehr Tiefe durch reichere Grafiken, Schatten und Texturen.

Eine der großen neuen vorinstallierten Softwarekomponenten ist die neue Notizen-App, die anscheinend von einigen anderen vollwertigeren Notizen-Apps inspiriert wurde. Mit der neuen App erhalten Sie viel mehr Formatierungsoptionen, einschließlich der Verwendung von Aufzählungspunkten, Testausrichtung und Anpassung der Schriftstärke. Außerdem können Sie die Doodle-Funktion verwenden, um mit virtueller Stift- und Bleistifttinte auf dem Bildschirm zu kritzeln.

Zen Mode und Private Safe sind an sich keine neuen Funktionen, aber OnePlus hat das Aussehen der Apps komplett neu gestaltet und verwendet Lichter, Schatten und Farbverläufe. Ziel war es, „durch optische Veränderungen ein Gefühl von Sicherheit und mentalem Komfort zu vermitteln“. Wir sind uns nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber es hört sich so an, als ob das Unternehmen versucht hat, Farben, Licht und Schatten zu verwenden, um die Nutzung der App zu verbessern. Das Design des Zen-Modus wurde also mehr "Zen" gemacht und der Private Safe hat jetzt die Ästhetik eines eigenen separaten, sicheren Raums.

Die Always-on-Display-Anpassung von OnePlus enthielt in der vorherigen Software etwas namens Canvas, mit dem Sie ein Foto als Hintergrundbild verwenden können, aber dann würde der Always-on-Sperrbildschirm einen grundlegenden Umriss dieses Bildes auf schwarzem Hintergrund erstellen. Mit OxygenOS 12 wurde dies um zusätzliche Canvas-Stile erweitert. Anstelle des einzelnen weißen Linienstils gibt es jetzt mehr Pinselstile und Farbeffekte.

In früheren Versionen von Oxygen OS hatte OnePlus eine Funktion namens Work Life Balance in Indien verfügbar. Mit OS 12 führt das Unternehmen es in anderen Regionen ein und lässt Sie benutzerdefinierte Arbeits- und Lebensoberflächen einrichten. Sie können Ihren Arbeitsmodus so aktivieren, dass er während der Arbeitszeit oder je nach Standort bei Ihrer Ankunft im Büro aktiviert wird. Der Life-Modus konzentriert sich mehr darauf, nicht von Arbeitsaufgaben abgelenkt zu werden, während Sie nicht arbeiten sollen, und passt die Apps und Benachrichtigungen an, die Sie im Vordergrund haben.

Bei den meisten Telefonen gibt es im Dunkelmodus nur eine Option. Entweder Sie haben es eingeschaltet oder nicht, und es wird Ihre Oberfläche komplett schwarz. Mit dem neuesten System von OnePlus können Sie einstellen, wie dunkel der Dunkelmodus sein soll. Es gibt drei Optionen: sanft, mittel und verstärkt. Das letzte davon ist das pechschwarze Interface, wobei die anderen beiden immer heller werden.

Die Open-Beta-Software ist bereits für OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro verfügbar, wird aber auch für folgende Modelle kommen:

OnePlus 8

OnePlus 9R

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord

OnePlus Nord CE

OnePlus hat keinen genauen Zeitplan dafür angegeben, wann jedes der aufgeführten Telefone voraussichtlich die offizielle Version des neuen Software-Updates erhalten wird, aber wir werden diese Funktion weiterhin aktualisieren, sobald weitere Informationen bekannt werden.