OnePlus 9-Software-Update bringt lustigen Hasselblad XPan-Panoramamodus

(Pocket-lint) - OnePlus führt ein interessantes Software-Update für seine Benutzer von OnePlus 9 und 9 Pro ein , und dieses bringt einen neuen Modus in das Kameraerlebnis, um ihm einen einzigartigen Vorteil zu verleihen.

Die neuen Funktionen sind das Ergebnis der Partnerschaft des Herstellers mit Hasselblad und bringen eine Funktion in das Telefon, die erstmals 1998 auf dem Kameramarkt eingeführt wurde.

Es heißt XPan-Modus – benannt nach der Hasselblad XPan-Kamera – und ermöglicht es Ihnen, mit nur einem Klick auf den Auslöser ein Panoramabild im 65:24-Format aufzunehmen.

In Wahrheit ist es ein kleines Gimmick, aber es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Es ermöglicht Ihnen, Fotos zu machen, die Sie normalerweise nicht ohne Bearbeiten und Zuschneiden erreichen können.

OnePlus

Sobald die Software auf die neueste Version (Oxygen OS 11.2.9.9) aktualisiert wurde, finden Sie den XPan-Modus in der Kamera-App.

Um dorthin zu gelangen, wischen Sie einfach auf der Registerkarte am unteren Bildschirmrand nach oben und Sie finden XPAN zusammen mit all den anderen üblichen zusätzlichen Aufnahmemodi wie Nightscape, Pro, Zeitraffer und so weiter.

Nach dem Start erzeugt es ein langes, schmales Sichtfeld und ermöglicht es Ihnen, zwischen 30 mm und 45 mm Brennweite zu wechseln, und es gibt ein Filmsymbol, mit dem Sie zwischen Schwarzweiß- und Farbmodi wechseln können.

Wenn Sie den Auslöser drücken, wird eine Animation wie ein sich entwickelnder Negativfilm auf dem Bildschirm angezeigt.

OnePlus kündigte Anfang des Jahres seine mehrjährige Partnerschaft mit Hasselblad an, um die Farb- und Bildverarbeitung für seine Flaggschiff-Kameras zu verbessern.

Die Partnerschaft bedeutete jedoch auch, dass die Kamera-App neu gestaltet wurde, um sie Hasselblad-ähnlicher zu machen. Sogar bis hin zu Dingen wie der Farbe des Auslösers und dem Klickgeräusch, das beim Drücken erzeugt wird.

Diese neueste XPan-Erweiterung trägt nur zu diesem Erlebnis bei. Es ist vielleicht nicht etwas, das Sie ständig verwenden, aber es ist eine sehr einfache Möglichkeit, einige Panoramaaufnahmen zu machen.

Die Software enthält außerdem Optimierungen für das kabellose Laden, Fehlerbehebungen und Updates zum September-Sicherheitspatch.