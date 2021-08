Unveröffentlichtes OnePlus-Telefon erscheint in der IMEI-Datenbank, wahrscheinlich Modell 2022

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein unveröffentlichtes OnePlus- Telefon ist in der IMEI-Datenbank aufgetaucht, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen bereits den Start seiner 2022-Telefonreihen vorbereitet.

Die Auflistung erschien erstmals am 15. August und wurde auf Twitter von Mukul Sharma, einem häufigen Leaker, besser bekannt als @stufflistings, geteilt.

Es zeigt ein Telefon mit der Modellnummer NE2210, aber sonst wenig, außer dass es sich um ein Telefon von OnePlus handelt.

Zu diesem Zeitpunkt ist es schwer vorherzusagen, welches Telefon dies sein könnte, aber wenn man sich die Telefonmodellnummern von 2021 ansieht, gibt es einen Hinweis darauf, dass es sich um ein Modell von 2022 handeln könnte.

Die diesjährigen Veröffentlichungen tragen alle die Nummer 21 nach den ersten beiden Buchstaben ihrer Modellnummern. OnePlus 9 und 9 Pro sind LE2113 und LE2123, während Nord 2 und Nord CE DN2103 und EB2103 sind.

Wenn kommende Telefone dem gleichen Muster folgen, deutet die „22“ in NE2210 darauf hin, dass es für einige Zeit im Jahr 2022 ein Telefonstart ist.

In den letzten Jahren wurden die beiden Buchstaben am Anfang der Modellnummer mit den Telefoncodenamen in Verbindung gebracht. Zum Beispiel war der Codename des Nord 2 anscheinend Denniz, daher DN. Die OnePlus 9-Serie war "Lemonade" - daher LE - und die Nord CE war "Ebba".

Wofür das NE in diesem neuesten Leak steht, ist unbekannt. Zu diesem Zeitpunkt könnte es sich genauso gut um ein neues Nord-Modell wie ein Flaggschiff-Serientelefon handeln.

Das heißt, wir wissen nicht, ob es sich um ein erschwingliches Mittelklasse- oder ein leistungsstarkes Top-Tier-Telefon handelt. Aus dem ursprünglichen Leck sind keine weiteren Informationen verfügbar.

Wie bei OnePlus normalerweise der Fall, sind wir uns sicher, dass Lecks gegen Ende des Jahres an Dynamik gewinnen werden.