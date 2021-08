Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus möchte am Vorabend vor Samsungs Unpacked und auch während der Veranstaltung selbst auf sich aufmerksam machen.

Samsung wird voraussichtlich am 11. August 2021 in einem virtuellen Live-Streaming-Showcase neue faltbare Telefone und möglicherweise Wearables ankündigen. Aber OnePlus versucht, Sie all das für einen Moment vergessen zu lassen, indem es sein eigenes Dual-Screen-Gerät neckt. Das Unternehmen ging am Dienstag in die sozialen Medien , um einen kurzen Videoclip zu teilen, der wie ein faltbares Telefon aussieht – zusammen mit der Überschrift „8.11 10 Uhr ET“.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein von OnePlus geteilter Beitrag (@oneplus_usa)

Im Teaser wurde nicht viel mehr enthüllt, einschließlich dessen, was genau das Gerät ist und was wir erwarten sollten, aber es ist davon auszugehen, dass OnePlus alles, was es sich ausgedacht hat, am selben Tag und zu der gleichen Zeit ankündigen wird, zu der Samsung weithin Gerüchte über ein Update seines Galaxy Z Flip nach sich zieht und Galaxy Z Fold-Reihen. Die Sache ist die, das Gerät im Teaser von OnePlus sieht dem kommenden Galaxy Z Fold 3 schrecklich ähnlich.

Es wird interessant sein zu sehen, was OnePlus im Ärmel hat. Hoffen wir nur, dass es sich nicht um eine Tasche oder ein Zubehör für ein faltbares Gerät handelt. In ein paar Stunden wissen wir es genau. Bleiben Sie auf dem Laufenden über den OnePlus-Hub von Pocket-lint, um das Neueste zu erfahren. Wir haben auch eine Anleitung, wie man sich von Unpacked hier ansieht (und was man erwartet).