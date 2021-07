Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat das nächste Telefon in seiner Nord-Reihe vorgestellt, und dieses scheint zu versuchen, den Verkauf seiner eigenen High-End-Flaggschiffe zu knacken. Es heißt OnePlus Nord 2 5G und verfügt über eine Spezifikationsliste, die selbst die anspruchsvollsten Technikliebhaber glücklich macht.

Wie das ursprüngliche OnePlus Nord verfügt es über eine Front- und Rückseite aus Glas, aber das Kameragehäuse hat ein zweckmäßigeres Design, was bedeutet, dass es zur Ästhetik der OnePlus 9-Serie passt.

Beim Nord 2 gibt es zwei oder drei Gesprächsthemen. Der erste ist der Wechsel von Snapdragon zur Dimensity 1200-Plattform von MediaTek.

Die Idee ist, dass das Telefon Flaggschiff-Power hat, aber auf kostengünstige Weise erreicht wird. Die Dimensity 1200-AI im Inneren des Nord 2 sollte eine schnelle und reaktionsschnelle Leistung liefern.

Ein weiteres Highlight-Feature ist die Hauptkamera. Es verfügt über den gleichen 50-Megapixel-Sony IMX766-Sensor, der sowohl in den Hauptkameras des Oppo Find X3 Pro als auch in der Ultrawide-Kamera des OnePlus 9 Pro verwendet wird.

Das bedeutet eine gute Lichterfassung, eine bessere Leistung bei schwachem Licht und es hat OIS, um dabei zu helfen. Es verfügt auch über eine 8-Megapixel-Ultrawide- und eine 2-Megapixel-Monokamera mit niedriger Auflösung für zusätzliche Lichtdaten.

Ohne Schnellladung wäre es kein OnePlus-Telefon, und dies hat auch Geschwindigkeiten auf Flaggschiff-Niveau. Der 4500-mAh-Akku ist ein Dual-/Split-System, das dank des mitgelieferten Warp Charge 65-Adapters in etwas mehr als einer halben Stunde vollständig aufgeladen werden kann.

Der Bildschirm auf der Vorderseite misst 6,43 Zoll in der Diagonale, bietet HDR10+-Kompatibilität und eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Wie üblich handelt es sich um ein AMOLED-Panel mit FullHD+ 1080 x 2400 Auflösung.

In Europa wird es in zwei Farben erhältlich sein: Blue Haze und Grey Sierra und kann am 22. Juli ab 16:00 Uhr vorbestellt werden, die Auslieferung beginnt am 26. Juli.

Die Preise beginnen bei 399 £ für das 8 GB/128 GB-Modell oder – wenn Sie die Top-Speicher-/Speicheroption wünschen – können Sie die 12 GB/256 GB-Version für 469 £ erwerben.

Beste Smartphones 2021 bewertet: Die Top-Handys, die es heute zu kaufen gibt von Chris Hall · 4 Kann 2021 · Die besten Smartphones, die Sie derzeit kaufen können, die das Beste von iPhone und Samsung abdecken und alles, was Android zu bieten hat

squirrel_widget_5766558