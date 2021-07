OnePlus Nord 2-Renderings erscheinen vor der Startveranstaltung am 22. Juli July

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es lässt nicht lange auf sich warten: Nachdem wir spekuliert hatten, dass der 22. Juli das Erscheinungsdatum von OnePlus Nord 2 sein würde, bestätigte der CEO des Unternehmens, Peta Lau, dass dies tatsächlich der Fall sein würde .

Mit nur noch neun Tagen (zum Zeitpunkt des Schreibens) bis zum Start dreht sich die Gerüchteküche besonders schnell, wie diese neuen Front-On-Renderings – mit freundlicher Genehmigung von 91Mobiles – verraten.

Es ist nicht gerade eine Enthüllung eines Bildes, aber es bestätigt verschiedene Informationen aus früheren Lecks, einschließlich der in der Ecke positionierten Punch-Hole-Kamera.

Die Besonderheiten des Displays wurden bereits von OnePlus über seinen indischen Twitter-Account enthüllt, der ein 6,43-Zoll-AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz bestätigt.

Nord 2 kommt mit einem 6,43 Zoll 90 Hz Fluid AMOLED Display, das so glatt wischt, dass Sie denken, Ihre Finger würden Ballett tanzen. Und es ist HDR 10+ zertifiziert.



Benachrichtigung erhalten - https://t.co/hh6l42Dggc pic.twitter.com/oRK56yOWqQ — OnePlus Indien (@OnePlus_IN) 12. Juli 2021

An anderer Stelle ist das OnePlus Nord 2 das erste des Unternehmens, das einen MediaTek-Prozessor im Herzen hat. Darüber hinaus ist die Dimensity 1200-AI eine Exklusivität, die dem Unternehmen einen einzigartigen Blickwinkel gegenüber der „Standard“ -Dimensity 1200 verleiht .

Was wir jedoch alle wirklich wissen möchten, ist, wie viel das OnePlus Nord 2 aufgrund all dieser Spezifikationsoptionen kosten wird. Dafür müssen wir jedoch bis zum Enthüllungs-Event am 22. Juli warten...

