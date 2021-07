OnePlus 9T Veröffentlichungsdatum, Gerüchte, Funktionen und Neuigkeiten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus wird voraussichtlich in den nächsten Wochen den Nachfolger des günstigeren und günstigeren OnePlus Nordankündigen, aber das OnePlus Nord 2 wird wahrscheinlich nicht das letzte sein, das wir vor Jahresende von dem Unternehmen sehen.

Wir erwarten immer noch ein "T" -Modell für das OnePlus 9 und obwohl es nicht garantiert ist und noch nichts offiziell ist, sind Gerüchte über das nächste Flaggschiff-OnePlus-Smartphone aufgekommen.

Hier ist alles, was wir bisher über das OnePlus 9T gehört haben.

Bis Ende 2020

Q3?

Ähnlicher Preis wie 9 und 9 Pro wahrscheinlich

OnePlus kündigt seine "T" -Smartphones normalerweise gegen Ende des Jahres an, obwohl der Monat variiert. Das OnePlus 8T wurde im Oktober 2020 vorgestellt, die OnePlus 7T-Modelle im September 2019 und das OnePlus 6T im November 2018.

Es ist daher wahrscheinlich, dass wir das OnePlus 9T vor Dezember 2021 sehen werden, aber was das genaue Datum betrifft, müssen wir vorerst abwarten. Gerüchte haben Q3 vorgeschlagen, das von Juli bis September dauert, obwohl dies ein wenig bald erscheint.

Preislich beginnt das OnePlus 9 bei 629 £ in Großbritannien und 729 $ in den USA, während das 9 Pro bei 829 £ in Großbritannien und 969 $ in den USA beginnt. Wir würden erwarten, dass das OnePlus 9T wie das 8T irgendwo in der Mitte sitzt.

Ähnliches Design wie bei 9 Modellen?

Plastik Rahmen?

Vor dem OnePlus 7T ging es bei den OnePlus „T“-Geräten eher um ein Hardware-Upgrade als um ein Design-Upgrade. Das OnePlus 7T bot jedoch ein anderes Aussehen als das OnePlus 7, und das OnePlus 8T sah anders aus als das OnePlus 8.

Da die OnePlus 9-Modelle wieder ein anderes Design bieten, würden wir uns nicht wundern, wenn der 9T-Stick dieses Mal im gleichen Look aussieht, zumal auch das OnePlus Nord 2 dieses Design voraussichtlich übernehmen wird.

Konkrete Gerüchte über das Design des OnePlus 9T gab es noch nicht, aber wir erwarten eine Glasrückseite, gepaart mit einer Punch-Hole-Frontkamera und einem großen rechteckigen Kameragehäuse oben links auf der Rückseite. Ein Kunststoffrahmen wie beim OnePlus 9 ist wahrscheinlich.

AMOLED

Full-HD+

120 Hz Bildwiederholfrequenz

Gerüchte haben das Display des OnePlus 9T noch nicht erwähnt, aber das 8T hatte ein ähnliches Display wie das OnePlus 8, nur mit einer schnelleren Bildwiederholfrequenz, daher könnte es sein, dass das 9T ähnlich wie das 9 bietet.

Das OnePlus 9 verfügt über ein 6,55-Zoll-Full-HD+ -AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz , das dem des 8T entspricht. Das 9 Pro verfügt über eine variable Bildwiederholfrequenz, die das 9T möglicherweise übernehmen kann, aber im Moment wurde nichts vorgeschlagen.

Qualcomm Snapdragon 888 Plus wahrscheinlich

Mindestens 8 GB RAM

65W Schnellladung

OnePlus und Qualcomm haben eine langjährige Beziehung, daher ist es wahrscheinlich, dass das OnePlus 9T den neuesten Qualcomm-Prozessor unter ihrer Haube haben wird, nämlich der Snapdragon 888 Plus. Es wird 5G sein, da die 9, 9 Pro und Nord CE 5G alle 5G sind, also engagiert sich OnePlus in diesem Bereich.

Wir erwarten im 9T mindestens 8 GB RAM mit mindestens 128 GB Speicher, da dies das Basismodell für das OnePlus 9 und 9 Pro ist. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es auch für das 9T eine größere RAM- und Speichervariante geben wird, als es für das 9 und 9 Pro der Fall ist.

In Bezug auf den Akku wurde noch nichts über die Kapazität gemunkelt, aber das OnePlus 9 und das 9 Pro haben beide einen 4500-mAh-Akku, sodass das 9T wahrscheinlich ähnliches bieten würde. Da die 9 und 9 Pro beide über kabelloses Laden verfügen, würden wir dies auch beim 9T erwarten, und wir erwarten auch Unterstützung für das 65-W-Schnellladen.

Hassleblad-Upgrade

108MP Hauptkamera?

Gerüchte besagen, dass das OnePlus 9T mit einer Quad-Rückfahrkamera mit einer 108-Megapixel-Hasselblad-Hauptkamera ausgestattet sein wird, und obwohl noch nichts bestätigt ist, ist die Fortsetzung der Hasselblad-Partnerschaft nicht überraschend.

Als Referenz bietet das OnePlus 9 Pro eine Vierfach-Rückfahrkamera, während das OnePlus 9 eine Dreifach-Rückfahrkamera hat. Beide haben die Hasselblad-Partnerschaft, die Farbabstimmung und Sensorkalibrierung beinhaltet.

Die Triple-Kamera des OnePlus 9 besteht aus einer 48-Megapixel-Hauptkamera mit f/1.8-Blende, einer 50-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera mit f/2.4-Blende und einem 2-Megapixel-Monochrom-Sensor.

Das OnePlus 9 Pro bietet auch einen 48-Megapixel-Hauptsensor mit f/1.8-Blende, aber es ist ein spezieller Sony IMX789-Sensor und unterstützt die optische Bildstabilisierung (OIS), während der 9 einen Sony IMX689-Sensor und kein OIS hat. Ein 50-Megapixel-Ultra-Wide-Sensor ist auch an Bord des 9 Pro, zusammen mit einem 2-Megapixel-Monochrom-Sensor, aber es fügt auch einen 8-Megapixel-Telesensor mit f/2.4-Blende hinzu.

Ein Wechsel zu einer 108-Megapixel-Hauptkamera des 9T sollte hoffentlich einige allgemeine Verbesserungen bringen, aber im Moment ist es noch am Anfang.

