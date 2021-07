Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Um das OnePlus Nord 2 gab es viele Gerüchte. Das neueste ist, dass das Telefon laut Mukul Sharma ( @stufflistings) „in den letzten 10 Tagen im Juli“ ankommen wird , wie in einem Beitrag von 91Mobiles beschrieben .

Der Tippgeber behauptet weiter, dass der Nord 2 "24. Juli" enthüllt wird. Wir glauben jedoch nicht, dass dieses Datum stimmen wird – da es ein Samstag ist und OnePlus noch nie ein Telefon über ein Wochenende auf den Markt gebracht hat.

Das wahrscheinlichere Datum? Wir würden eine Enthüllung am Donnerstag, den 22. Juli, mit Vorbestellungen am selben Tag und einem Verkaufstermin vielleicht eine Woche später annehmen, um den gemunkelten Juli-Zeitrahmen beizubehalten – und das alles innerhalb dieses letzten 10-Tage-Abschnitts des Monats auf den Tag genau .

Und hier kommt Ihr allererster Blick auf das #OnePlusNord2 ! (beeindruckende 5K-Renderings und 360°-Videos)



Im Namen meiner Freunde über @91mobiles -> https://t.co/E7QFLTs8f9 pic.twitter.com/BdxNecaYlh — Steve H.McFly (@OnLeaks) 28. Juni 2021

Damit würde der Nord 2 früher eintreffen als sein Vorgänger, der bereits im August 2020 in Großbritannien in den Handel kam.

Und das ist nicht die einzige Abweichung von der Tradition, die wir erwarten können: Der Nord 2 soll den Dimensity 1200-Prozessor von MediaTek verwenden , wodurch Qualcomm von dieser üblichen Position auf dem Datenblatt entfernt wird.

Das passt auch zur Erschwinglichkeit, die das Hauptverkaufsargument des Nord 2 ist – es stellt sicher, dass es leistungsstark bleibt und die OnePlus 9-Serie preislich unterbietet.

Angesichts der Tatsache, dass Nord 2 wahrscheinlich in einem so kurzen Zeitrahmen erscheinen wird, bedeutet dies, dass im Laufe des Monats Juli Lecks und Gerüchte zunehmen werden. Wir fassen alles in unserem Gerüchte-Feature zusammen , also schauen Sie dort nach den neuesten Entwicklungen.

Schreiben von Mike Lowe.