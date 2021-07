Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus kündigte kürzlich an, sein Software-Team mit dem von Oppo zu kombinieren, um seine Software-Updates zu verbessern.

Das erste Ergebnis dieser Beziehung ist die Verpflichtung des Herstellers, bestehende und kommende Geräte länger als bisher möglich zu unterstützen.

Konkret bedeutet dies, dass Telefone der Flaggschiff-Reihe – ab OnePlus 8 (einschließlich der Modelle „T“ und „R“) – alle drei große Android-Updates und vier Jahre Sicherheitsupdates erhalten.

Wenn Sie dieses Jahr ein Gerät der OnePlus 9-Serie gekauft haben, sollten Sie Android 12, 13 und 14 erhalten, sodass Sie ein Telefon erhalten, das sich bis 2023 frisch anfühlt. mit Sicherheitspatches, die länger unterstützt werden, um Sie zu schützen.

Die Update-Pläne sind für die Nord-Serie etwas anders. Diejenigen, die ein Telefon der Nord- oder Nord CE- Serie besitzen, erhalten zwei große Android-Updates und drei Jahre Sicherheitsupdates.

Die Nord N-Serie (N10 und N100 usw.) erhalten ein großes Android-Update und drei Jahre Sicherheitsupdates.

In seinem Community-Beitrag, in dem dieser Schritt angekündigt wurde, gibt OnePlus an, dass diese verbesserte Update-Situation dadurch ermöglicht wurde, dass OnePlus seine OxygenOS-Codebasis mit der von Oppos ColorOS integriert hat.

Das bedeutet nicht, dass OxygenOS zu ColorOS wird. Tatsächlich ist sich OnePlus klar, dass dies eine Änderung hinter den Kulissen ist. Es geht mehr um den Rahmen der Software als um das Aussehen der Benutzeroberfläche.

Das bedeutet, dass OnePlus jetzt über einen größeren Entwicklerpool, „fortgeschrittenere F&E-Ressourcen“ und einen effizienteren Entwicklungsprozess verfügt, die alle dazu beitragen, die Software schneller bereitzustellen und Telefonen eine längere Lebensdauer zu verleihen.

Neben bestehenden Telefonen wird dieser Ansatz zukünftig auch mit Telefonen in den genannten Bereichen verfolgt. Also wird der gemunkelte Nord 2 – falls und wenn das passiert – in den Nord- und Nord CE-Lebenszyklus passen, während die 9T-Serie, die später in diesem Jahr erwartet wird, in den Flaggschiff-Update-Zeitplan passt.

Schreiben von Cam Bunton.