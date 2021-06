OnePlus Nord 2 Erscheinungsdatum, Gerüchte, Funktionen und Spezifikationen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat seine Nord-Smartphone-Familie bereits 2021 mit dem Nord CE 5G erweitert , aber Gerüchte besagen, dass noch ein paar weitere Geräte folgen, darunter das OnePlus Nord 2.

Obwohl noch nichts offiziell ist, war das OnePlus Nord 2 Gegenstand mehrerer Lecks, die uns eine Vorstellung davon geben, wie es aussehen und was es unter seiner Haube bieten wird. Hier ist alles, was wir bisher über das OnePlus Nord 2 wissen.

Juli 2021

Unter £400 wahrscheinlich

Das OnePlus Nord wurde im August 2020 angekündigt, sodass ein Nachfolger noch vor Ende des Sommers erwartet wird. Gerüchte besagen, dass der Nord 2 jedoch im Juli 2021 vorgestellt wird, was etwas früher als das einjährige Jubiläum seines Vorgängers wäre.

Preisdetails wurden noch nicht in Lecks bekannt gegeben, obwohl der OnePlus Nord in Großbritannien bei 379 GBP begann, sodass wir erwarten würden, dass der Nord 2 in einem ähnlichen Umfeld liegt. Selbst wenn es teurer ist, erwarten wir nicht, dass es die Marke von 400 £ überschreitet.

Der ursprüngliche Nord war in den USA nicht erhältlich, stattdessen waren der Nord N100 und der N10 5G auf dieser Seite des Teiches erhältlich. Es ist nicht klar, ob der Nord 2 in die USA gehen wird oder nicht, aber es gibt auch Berichte über ein Nord N200-Gerät in Arbeit.

Ähnlich wie OnePlus 9

160 x 73,8 x 8,1 mm

Basierend auf den Leaks wird das OnePlus Nord 2 viele seiner Designmerkmale von der OnePlus 9-Serie übernehmen . Es sieht so aus, als ob wir auf der Rückseite ein rechteckiges Kameragehäuse mit zwei prominenten Kameraobjektiven und einem kleineren Objektiv darunter erwarten können, wobei der Blitz neben dem kleineren Objektiv sitzt.

Auf der Vorderseite scheint sich eine Lochkamera in der oberen linken Ecke des Flachbildschirms zu befinden. Ein Alarmschieberegler scheint wie bei den meisten OnePlus-Geräten vorhanden zu sein, mit Ausnahme des OnePlus Nord CE 5G.

Wir würden keine offizielle IP-Wasser- und Staubbeständigkeit für das OnePlus Nord 2 erwarten und erwarten einen Kunststoffrahmen und ein Gehäuse oder zumindest eine Kunststoffrückseite, selbst wenn der Rahmen wie beim OnePlus 9 aus Metall besteht.

6,43-Zoll-AMOLED

Full-HD+

90Hz Bildwiederholfrequenz

Gerüchten zufolge soll das OnePlus Nord 2 mit einem 6,43-Zoll-Display mit Full-HD+-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz ausgestattet sein .

Es soll ein AMOLED-Display sein und einen Fingerabdrucksensor im Display bieten.

MediaTek Dimension 1200

8/12 GB RAM, 256 GB Speicher

4500mAh Akku

Unter der Haube soll das OnePlus Nord 2 den MediaTek Dimensity 1200-Prozessor laufen lassen, der in seiner Leistung den Prozessoren der Snapdragon 800-Serie von Qualcomm ähnelt. Es soll bis zu 12 GB RAM-Unterstützung und bis zu 256 GB Speicher geben.

Die Batteriekapazität des Nord 2 soll 4500 mAh betragen und soll schnelles Laden unterstützen, obwohl nicht klar ist, ob dies 30 W oder 65 W beträgt. Wir erwarten kein kabelloses Laden an Bord.

Dreifache Rückfahrkamera

32MP Frontkamera

Das OnePlus Nord 2 soll über eine Triple-Rückfahrkamera verfügen, die aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera, einer 8-Megapixel-Sekundärkamera und einer dritten 2-Megapixel-Kamera besteht. Es gibt derzeit keine Berichte darüber, was die sekundäre und dritte Kamera sind.

Die Frontkamera soll ein 32-Megapixel-Sensor sein.

Hier ist alles, was wir bisher über das OnePlus Nord 2 gehört haben.

91Mobiles und OnLeaks haben einige Renderings davon erstellt, wie das OnePlus Nord 2 basierend auf einigen frühen Prototypen aussehen wird.

91Mobiles enthüllte eine Reihe von Spezifikationen für das OnePlus Nord 2.

Laut Leaker Mukul Sharma (@stufflistings) plant OnePlus, im Juli ein Nord-Gerät auf den Markt zu bringen, angeblich den Nord 2.

Ein weiteres Nord-Gerät für die Markteinführung im Juli. Könnte wahrscheinlich das OnePlus Nord 2 sein. #oneplus #OnePlusNord2 — Mukul Sharma (@stufflistings) 8. Juni 2021

OnePlus ließ den Namen Nord 2 in seinen FAQ-Bereich seiner Promotion mit Google Stadia Premiere Edition rutschen.

Android Central berichtete, dass OnePlus im zweiten Quartal 2021 ein Nord 2-Gerät ankündigen wird, das auf dem MediaTek Dimensity 1200 laufen wird.

Schreiben von Britta O'Boyle.