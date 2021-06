So könnte das OnePlus Nord 2 aussehen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Spezifikationen des OnePlus Nord 2 sind kürzlich in Gerüchten durchgesickert, aber jetzt sieht es so aus, als würden wir nicht nur wissen, was es unter seiner Haube trägt, wenn es offiziell wird, sondern auch, wie es aussehen wird.

Renderings basierend auf einem frühen Prototyp wurden von 91Mobiles in Verbindung mit OnLeaks des Nord-Geräts der zweiten Generation erstellt und sehen dem OnePlus 9 sehr ähnlich.

In der oberen linken Ecke des scheinbar flachen Displays ist eine Punch-Hole-Kamera positioniert, während ein rechteckiges Kameragehäuse auf der Rückseite eine auffallende Ähnlichkeit mit dem OnePlus 9 aufweist, jedoch ohne das Hassleblad-Branding. Es gibt zwei große Kameraobjektive und ein drittes kleineres Objektiv.

Weitere Designdetails sind eine Lautstärkewippe auf der linken Seite und eine Einschalttaste und ein Alarmschieberegler auf der rechten Seite. Es wird behauptet, dass der Nord 2 etwa 160 x 73,8 x 8,1 mm misst.

Früheren Gerüchten zufolge wird das Gerät ein 6,43-Zoll-Display bieten und auf einem MediaTek Dimensity 1200-Prozessor laufen, der entweder von 8 GB oder 12 GB RAM und bis zu 256 GB Speicher unterstützt wird. Der Akku soll 4500mAh mit entweder 30W oder 65W Schnellladeunterstützung haben.

Die Triple-Rückfahrkamera des Nord 2 soll einen 50-Megapixel-Hauptsensor, ein 8-Megapixel-Sekundärobjektiv und ein 2-Megapixel-Drittobjektiv haben. Der Front Snapper soll 32 Megapixel haben.

Das OnePlus Nord 2 soll diesen Sommer, möglicherweise im Juli, angekündigt werden. Es gab auch Gerüchte über die Nord N200. Beides ist jedoch noch nicht offiziell.

Schreiben von Britta O'Boyle.