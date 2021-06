Das OnePlus-Experiment ist vorbei

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In einem Blogbeitrag an seine Community-Mitglieder – dem üblichen Forum, um Fans über seine sich ändernden Pläne zu informieren – hat OnePlus angekündigt, dass weitere Ressourcen mit Oppo geteilt werden. Dies ist ein Schritt, der die Botschaft, die wir in den letzten Jahren erhalten haben, noch verstärkt: OnePlus ist nicht mehr wirklich OnePlus.

Die Ankündigung wurde vom verbleibenden Mitbegründer - Pete Lau - gemacht und der Schlüsselteil ist der folgende:

„Wie viele von Ihnen wissen, habe ich letztes Jahr einige zusätzliche Aufgaben übernommen, um die Produktstrategie sowohl für OnePlus als auch für OPPO zu überwachen. Seitdem haben wir eine Reihe unserer Teams zusammen mit OPPO integriert, um unsere Abläufe besser zu rationalisieren und von zusätzlichen gemeinsamen Ressourcen zu profitieren.“ . Nachdem wir positive Auswirkungen dieser Änderungen gesehen haben, haben wir uns entschieden, unsere Organisation weiter in OPPO zu integrieren."

Was Lau nicht genau gesagt hat, ist, welche Abteilungen fusionieren und wie die Realität von OnePlus von nun an aussieht. Es wird jedoch ausdrücklich erwähnt, dass „mehr Ressourcen“ zur Verfügung stehen und „schnellere und stabilere Software-Updates bereitgestellt werden“.

Zu Beginn hat sich OnePlus als mutiges Emporkömmling-Unternehmen herausgestellt. Es ist etwas, das wir schon einmal geschrieben haben, und das ist keine Neuigkeit mehr. Jeder, der das Unternehmen verfolgt hat, weiß es. Es war ein Experiment, um zu sehen, ob ein chinesisches Smartphone-Unternehmen außerhalb Chinas etwas mit breiter Anziehungskraft herstellen könnte.

Es wollte Tech-Fans wirklich leistungsstarke Telefone bringen, die nicht viel Geld kosten. Das bedeutete, sehr unkonventionell zu sein. Um sein Inventar effizient zu verwalten – und um sicherzustellen, dass nie zu viele Telefone hergestellt (und viel Geld verloren) wurden – hat es Telefone zunächst als Nur-Einladungs-Käufe auf den Markt gebracht.

Die Belohnung war ein Telefon, das die Konkurrenz zu einem lächerlich niedrigen Preis aus dem Wasser sprengte, und das Gefühl, in einem exklusiven Club zu sein.

OnePlus war auch stolz darauf, saubere und anpassbare Software auf einem Telefon mit dem neuesten, leistungsstärksten Prozessor und erstklassigen Spezifikationen auszuführen. Damit können Sie Dinge mit Software tun, für die Sie Launcher von Drittanbietern mit anderen Telefonen installieren müssten. Das Installieren von benutzerdefinierten Symbolpaketen oder das Ändern von Akzentfarben war zu dieser Zeit ziemlich bahnbrechend.

Schließlich, nach zwei oder drei Generationen, wurde der Name OnePlus bekannter und es war fast so, als hätten sie den gesamten anfänglichen Markt aufgebraucht. OnePlus hatte größere Ziele.

Es wurde in mehr Ländern eingeführt und begann, mit Netzbetreibern und Einzelhändlern zusammenzuarbeiten, um seine Telefone in traditionelleren Umgebungen zu verkaufen. Als es anfing, sich ein bisschen mehr wie ein richtiger Smartphone-Hersteller zu verhalten und nicht nur ein Unternehmen, von dem nur die "Kenner" wussten, musste es seinen Ansatz anpassen.

Es begann nicht nur mit der Einführung von zwei neuen Modellen pro Jahr, sondern bot auch ein reguläres und ein „Pro“-Modell jedes Telefons an. Es erweiterte seine Software weiter und hielt sein Versprechen, wirklich schnelle, leistungsstarke Telefone mit sauberer, anpassbarer Software zu liefern. Aber die Preise begannen zu steigen und es kam mehr Konkurrenz und - entscheidend - es schien nicht so viel Unterschied zwischen OnePlus und den anderen zu geben.

Im Jahr 2020 erhielten wir das erste offensichtliche Signal, dass sich OnePlus ändert. Oder besser gesagt, es blinkten mehrere rote Lichter, die uns sagten, dass OnePlus nicht mehr das OnePlus von einst war.

Die einst unabhängige Telefongesellschaft, die alles auf ihre eigene Art machte und immer nur High-End-Flaggschiff-Telefone auf den Markt brachte, brachte einen Mid-Ranger auf den Markt: das Nord.

An und für sich blieb der erste Nord diesen Werten treu, große Leistung zu einem niedrigen Preis zu bieten. Aber es folgten schnell zwei weitere, billigere Nord: N10 und N100. Beide waren nicht annähernd an Flaggschiff-Power und sahen in Wahrheit kaum anders aus als alles andere in seiner Preisklasse.

Es war, als hätte OnePlus gerade beschlossen , nicht mehr an seinen Grundwerten festzuhalten. Es sollte seine Verkaufszahlen auf die gleiche Weise steigern wie jeder andere große Telefonhersteller: viele Telefone zu unterschiedlichen Preisen verkaufen, um jedes Marktsegment abzudecken.

Zwischen Juli 2020 und Juni 2021 hat OnePlus acht Telefone auf den Markt gebracht. Ein Nachfolger des N100 - genannt N200 - wurde ebenfalls bestätigt. Das sind so viele Telefone, wie es zwischen 2014 und 2018 auf den Markt kam. Es brachte auch eine billige und fröhliche Smartwatch auf den Markt, aber je weniger darüber gesagt wird, desto besser.

Aber die Wahrheit ist, es hat funktioniert. Das erste Nord war eines der meistverkauften Telefone von OnePlus in Europa, während das N10 und das N100 in den USA mit T-Mobile und MetroPCS die Verkaufsschlager waren. Der Ansatz funktionierte.

Eine weitere große Alarmglocke war die Ankündigung, in China keine Telefone mehr auf den Markt zu bringen, die mit eigener Software betrieben werden. Stattdessen würden sie die ColorOS-Software von Oppo bekommen.

Derselbe Alarm ertönte ein wenig mehr, als OnePlus seine neueste Android 12-Beta- Software auf den Markt brachte. Wie Max Weinbach auf Twitter betonte, scheint es sich bei der OnePlus Android 12 Beta um ColorOS - Oppos Software - zu handeln.

OnePlus 9 Pro Android 12 Beta ist buchstäblich ColorOS pic.twitter.com/aQLW7NqaQH — Max Weinbach (@MaxWinebach) 18. Mai 2021

2020 bekamen wir natürlich auch die schockierende Nachricht, dass Carl Pei – den viele als treibende Kraft hinter seinem Ethos sahen – das Unternehmen verlassen hat . Die Steve Jobsian-Figur von OnePlus war verschwunden, und er war nicht der einzige. Viele der Kernteams aus den frühen OnePlus-Jahren, die die Kernwerte des Unternehmens verkörperten, waren nicht mehr da.

Während Oppo und OnePlus erst seit kurzem etwas offener in Bezug auf ihre Zusammenarbeit und gemeinsame Leitung festgelegter Abteilungen sind, gab es in OnePlus immer ein bisschen Oppo. Pete Lau und Carl Pei arbeiteten beide ursprünglich für Oppo, bevor sie OnePlus gründeten.

Sie würden regelmäßig OnePlus-Telefone finden, die sehr ähnlich aussehen und Funktionen aufweisen, die den Modellen der Marke Oppo ähnlich sind. Warp Charge – die Flash-Ladetechnologie – war beispielsweise eine umbenannte Version von Oppos VOOC-Laden. Auf Realme-Mobilteilen ist dies als "SuperDART" gekennzeichnet. Schließlich gehören sie zur gleichen Familie von Tech-Marken unter dem Dach der BKK.

Mit dieser offiziellen Ankündigung und der Tatsache, dass die beiden auch F&E-Bemühungen teilen, wird es wahrscheinlich eher zu einer Verwischung zwischen ihnen kommen.

Die harte Realität der Situation ist, dass OnePlus, obwohl sie völlig unabhängig arbeiteten, nie die tiefen Taschen von Oppo hatte. Das Schwesterunternehmen ist einer der größten Smartphone-Hersteller der Welt mit riesigen Budgets und verkauft Millionen und Abermillionen von Telefonen, während OnePlus in viel kleinerem Maßstab operierte.

Das bedeutet ein kleineres Team zum Entwickeln, Testen und Bereitstellen von Softwareänderungen. Es versteht sich von selbst, dass es mit mehr Telefonen auf dem Markt eine logistische Herausforderung darstellt, diese auf dem neuesten Stand zu halten und neue Ideen zu entwickeln.

Wenn es einen Silberstreifen bei all dem gibt, dann ist es - in gewisser Weise - Oppo hat OnePlus mit ColorOS überholt. Es verfügt über weitaus mehr Anpassungsoptionen, was eines der Markenzeichen der OnePlus-Software ist, und bietet gleichzeitig fast alle anderen Vorteile von Oxygen OS.

Es wäre nicht wirklich das Schlimmste auf der Welt, wenn OnePlus-Telefone ColorOS ausführen würden. Aber es würde die Tatsache weiter festigen, dass OnePlus-Telefone jetzt nur noch dem Namen nach OnePlus-Telefone sind.

Die Marke bleibt bestehen, aber was ein OnePlus-Telefon zu einem OnePlus gemacht hat, existiert nicht mehr. Das Experiment ist beendet.

Schreiben von Cam Bunton.