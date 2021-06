OnePlus Nord CE 5G verschüttet seine Eingeweide in dramatischem Foto- und Videoleck

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus spricht seit langem über das OnePlus Nord CE 5G, das neue Core Edition-Telefon, das auf die Must-Have-Spezifikationen hinausläuft, daher der Name.

Während OnePlus sorgfältig Interviews und Tropffütterungsinformationen über eine Reihe von Veröffentlichungen verteilt hat, hat Evan Blass den Bauch der Bestie mit einem riesigen Leck von Werbefotos und einem Video aufgeschnitten.

OnePlus Nord Core Edition 5G pic.twitter.com/9ovnqoXxKL — Evan Blass (@evleaks) 8. Juni 2021

Das Video zeigt genau, gegen wen der Nord CE 5G angesetzt wird, gefüllt mit jungen Leuten, die Spaß haben, und hebt gleichzeitig diese wichtigen Spezifikationen hervor - Qualcomm Snapdragon 750G, 90-Hz-AMOLED-Display, 4500-mAh-Akku, 30-W-Kabelaufladung und eine 64-Megapixel-Hauptkamera.

Wir bekommen auch einen Blick auf die Farben, in denen es angeboten wird, sowie die Bestätigung, dass es nur 7,9 mm dick sein wird.

Das meiste davon wussten wir bereits durch eine Kombination aus offiziellen OnePlus-Bestätigungen und anderen Leaks, aber es ist immer schön, alles durch ein hochwertiges Video bestätigt zu bekommen.

Das Nord CE ähnelt stark dem 2020 Nord, OnePlus Vorstoß in die Mittelklasse, was zu einem Telefon führte, das sehr beliebt war und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Das Leck zeigt auch eine Reihe von Software-Bildschirmen, darunter einige schicke Always-On-Displays, die die Canvas-Funktion des OnePlus 8T verwenden.

Das OnePlus Nord CE 5G wird offiziell am 10. Juni eingeführt . Zu diesem Zeitpunkt wird ein Core Sale eröffnet, der OnePlus-Fans die Möglichkeit gibt, es zu kaufen, bevor es später im Juni in die Geschäfte kommt. Auf @EvLeaks Twitter gibt es jede Menge Bilder , also schaut sie euch an .

Schreiben von Chris Hall.