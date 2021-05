OnePlus Nord CE 5G bestätigt und kommt nach Europa

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus wird in Kürze mindestens zwei neue Smartphones vorstellen - das OnePlus CE 5G und das OnePlus Nord N200 5G.

Etwas verwirrend könnte sein, dass OnePlus Nord 2 in den letzten Tagen von OnePlus selbst durchgesickert ist oder nicht - das könnte ein zusätzliches Mobilteil sein.

Was wir derzeit wissen, ist, dass OnePlus am 10. Juni eine "Sommerveranstaltung" veranstaltet, bei der OnePlus CE 5G als eines der Geräte bezeichnet wird, die in Indien eingeführt werden sollen.

Begrüßen Sie das # OnePlusNordCE5G - die neueste Erweiterung des Nord-Universums - beim OnePlus Summer Launch Event am Donnerstag, den 10. Juni, ab 19 Uhr



Weitere Informationen - https://t.co/oQgVeK4uFW pic.twitter.com/KxeLczZBkw

TechRadar behauptet auch, basierend auf einem Chat mit CEO Pete Lau, dass es auch in Europa veröffentlicht wird. "Wir haben das ursprüngliche Nord auf seine Kernelemente reduziert und einige zusätzliche Funktionen hinzugefügt, um ein großartiges Alltags-Telefon zu einem noch günstigeren Preis zu schaffen", sagte er der Tech-Site.

Für den N200 5G wird auf der Website behauptet, dass er exklusiv für die USA und Kanada ist - möglicherweise ähnlich in der Spezifikation, aber mit einem anderen Namen. Es wird natürlich ein Ersatz für den N100 sein.

Damit bleibt nur der OnePlus Nord 2, der noch in der Luft ist. Wir hoffen, bald Klarheit zu haben.

Schreiben von Rik Henderson.