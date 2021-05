Der Name OnePlus Nord 2 wurde von OnePlus selbst übernommen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das nächste OnePlus-Telefon wurde in letzter Zeit mehrfach aufgerufen: OnePlus Nord 1, OnePlus Nord CE 5G und OnePlus Nord 2. Jetzt scheinen wir eine Bestätigung zu haben, auf der es sich befindet.

Der Nord 10- Nachfolger wird "OnePlus Nord 2" genannt (oder OnePlus Nord2, wenn wir pedantisch sind).

Woher wissen wir? Nun, OnePlus selbst scheint es verrutschen zu lassen.

Die OnePlus- und Google Stadia Premiere Edition-Aktion , die bis zum 30. September 2021 in Europa läuft, enthält eine Zeile in den häufig gestellten Fragen (FAQ), in der erläutert wird, welche Telefone berechtigt sind: "Teilnehmer, die ein neues kaufen (dh nicht aus zweiter Hand, renoviert oder ex-Display) OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord, OnePlus 9 oder OnePlus 9 Pro ("Werbeartikel") ... "

Zuvor war jedoch "OnePlus Nord 2" in der Aufstellung enthalten - bis die FAQ geändert wurde, um es wieder zu entfernen. Android Central hat es entdeckt und ein Screenshot erstellt.

Es gibt noch keine weiteren offiziellen Details, aber die Aufnahme, so kurz sie auch sein mag, bedeutet sicherlich, dass sie bald veröffentlicht werden soll. Wird sicherlich in die Läden kommen, bevor die Aktion Ende September ausläuft.

Es werden auch die anderen Namen bezahlt, einschließlich Max Jambors Leck von OnePlus Nord CE 5G. Zumindest müssen wir nicht mehr darüber spekulieren, wofür "CE" steht.

Schreiben von Rik Henderson.