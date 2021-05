Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat sich mit Google zusammengetan, um ein Angebot für Telefone anzubieten, die bis Ende September auf seiner Website gekauft wurden.

Kunden, die eines von wenigen neuen Telefonen bei OnePlus.com kaufen, können ein kostenloses Stadia Premiere Edition-Paket in Großbritannien, Frankreich und Deutschland anfordern.

Die Stadia Premiere Edition besteht aus einem Stadia Controller und einem Google Chromecast Ultra.

In seiner Pressemitteilung erklärt OnePlus, dass das Spielen "immer im Mittelpunkt" des Unternehmens stand und dass es den Verbrauchern helfen will, "die Grenzen des Spielens zu überschreiten".

Durch die Bündelung in Stadia und einem physischen Controller können Sie Spiele in Konsolenqualität streamen, ohne einen zusätzlichen Computer kaufen zu müssen.

In dieser Aktion enthaltene Telefone sind:

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

Es ist erwähnenswert, dass dieses Angebot nur für brandneue Telefone gilt, nicht für überholte / gebrauchte / Ex-Display-Modelle.

Um die Belohnung zu erhalten, gibt OnePlus in seinen Bedingungen an, dass Sie eines der aufgelisteten Telefone kaufen und sicherstellen müssen, dass das Geschenk "Stadia Premiere Edition White" dem Warenkorb hinzugefügt wird.

Sie erhalten dann innerhalb von 15 Tagen in Frankreich und Deutschland oder innerhalb von 30 Tagen in Großbritannien einen E-Mail-Aktionscode. OnePlus gibt außerdem an, dass Sie, um teilnehmen zu können, in einem dieser drei aufgeführten Länder wohnhaft sein und über achtzehn Jahre alt sein müssen.

Wenn Sie die Vorteile nutzen und Ihr mobiles Spiel verbessern möchten, besuchen Sie OnePlus.com jederzeit bis zum 30. September.

Schreiben von Cam Bunton.