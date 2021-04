Der Nachfolger von OnePlus Nord N10 wird voraussichtlich bald auf den Markt kommen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus brachte 2020 eine neue Reihe erschwinglicher Geräte der Mittelklasse auf den Markt und gab allen den Spitznamen "Nord", um die Trennung von der Premium-Flaggschiff-Familie zu signalisieren.

Eines dieser Geräte war das Nord N10 ; Ein Gerät, das in Bezug auf Preis, Leistung und Verarbeitungsqualität unter dem Standard OnePlus Nord lag. Und obwohl es erst in der zweiten Hälfte des letzten Jahres veröffentlicht wurde, sieht es so aus, als ob es schon kurz vor einer Fortsetzung steht.

Schilder - in Form einer Zertifizierung für verschiedene Datenbanken - deuten darauf hin, dass bald ein Nachfolger des Nord N10 auf den Markt kommt. Sowohl Indiens BIZ als auch Singapurs IMDA haben in den letzten Wochen ein Gerät mit dem Codenamen "Ebba" aufgetaucht, das voraussichtlich die nächste Entwicklung des N10 sein wird.

Die Informationen kommen über @stufflistings auf Twitter, einem häufigen Verlust von Gerätedetails, der erwartet, dass das Telefon sehr bald in Asien eingeführt wird.

Wie unmittelbar dieser Start stattfindet, lässt sich nicht erraten, da OnePlus noch keinen offiziellen Hinweis darauf gegeben hat, dass er stattfindet.

Da das Unternehmen im März die OnePlus 9-Serie auf den Markt gebracht hat und diese Telefone immer noch stark in der Vermarktung vorantreibt, wäre es sinnvoll, zwischen der Einführung der Top-Tier-Produktreihe und der Ankunft eines neuen Mid-Ranger ein wenig Platz zu lassen.

Für andere Märkte ist noch nichts bekannt. Als die N10 und N100 im Jahr 2020 auf den Markt kamen, gab es ein echtes Gefühl, dass es sich um Geräte handelte, die sich hauptsächlich auf den indischen / südasiatischen Markt konzentrierten, obwohl sie auch an westlichen Ufern landeten.

Die Tatsache, dass das nächste Gerät an Zertifizierungsstellen für Indien und Singapur aufgetaucht ist, lässt darauf schließen, dass dies wahrscheinlich auch für das nächste Gerät gilt.

Legen Sie dies dennoch vorerst unter "Gerücht" ab, bis wir weitere konkrete Beweise für die Existenz des N10 mk2 sehen. Wenn der Start bald erfolgt, werden wahrscheinlich festere Lecks und Bilder durch die Eimerladung sichtbar.

Schreiben von Cam Bunton.