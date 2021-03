Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der CEO von OnePlus hat bestätigt, dass ein drittes, billigeres Telefon als Teil der kommenden OnePlus 9-Serie auf den Markt kommen wird.

In einem Interview mit News18 (über Android Police ) sagte CEO Pete Lau, seine Telefongesellschaft sei "begeistert, den OnePlus 9R in Indien auf den Markt zu bringen".

"Wir konzentrieren uns darauf, unser Smartphone-Angebot zu erweitern, um den unterschiedlichen Benutzeranforderungen mit dem OnePlus 9R gerecht zu werden, indem wir ein robustes Flaggschiff-Erlebnis zu einem günstigeren Preis bieten", fügte Lau hinzu. "Das OnePlus 9R bekräftigt auch unser Versprechen, das Premium-OnePlus-Smartphone-Erlebnis mehr Benutzern zugänglich zu machen, indem neue Produkte zu einem breiteren Preisbereich eingeführt werden."

Diese Ankündigung erfolgt nur fünf Tage vor dem Debüt von OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro und bestätigt die bestehenden Gerüchte, dass OnePlus ein billigeres Telefon entwickelt hat, das neben seinen neuen Flaggschiffen angekündigt werden soll.

Es ist unklar, ob es sich bei dem OnePlus 9R um ein Budget- oder ein Midrange-Telefon handelt, obwohl einige seiner Kommentare im Interview auf Letzteres hindeuten. Er sagte, dass das Telefon mit 5G ausgestattet sein wird, und er spricht über Spiele und behauptet, es könne "schnelle und reibungslose Erlebnisse" für "schweres Gameplay" bieten.

Trotzdem soll der OnePlus 9R mit einem Snapdragon 865 ausgestattet sein, einem Prozessor aus dem letzten Jahr. Weitere Informationen darüber, was das Telefon beim Start in Indien voraussichtlich haben wird, finden Sie in unserer Zusammenfassung hier .

Lau erwähnte nichts über Preise oder Verfügbarkeit außerhalb Indiens.

Schreiben von Maggie Tillman.