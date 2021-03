Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat bekannt gegeben, dass es eine dreijährige Partnerschaft mit dem Kamerahersteller Hasselblad eingegangen ist, und gleichzeitig bestätigt, dass es am 23. März seine nächste Telefonserie starten wird.

Die OnePlus 9-Serie wird an diesem Tag vorgestellt und verfügt über ein mit Hasselblad "gemeinsam entwickeltes" Kamerasystem, die Hasselblad Camera for Mobile.

Diese Partnerschaft wird auch für zukünftige Generationen von Flaggschiff-Smartphones mindestens für die nächsten drei Jahre fortgesetzt.

OnePlus hat nicht nur die Hasselblad-Partnerschaft bestätigt, sondern auch einige Spezifikationen veröffentlicht, die wir in der OnePlus 9-Serie erwarten können.

Für den Anfang wird die OnePlus 9-Serie einen benutzerdefinierten Sony IMX789-Sensor verwenden, der übrigens der größte Sensor ist, den OnePlus bisher verwendet hat.

Fotografen können 12-Bit-RAW aufnehmen und verbesserte HDR-Videos aufnehmen sowie 4K-Videos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde oder 8K mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen.

In der Pressemitteilung erklärt OnePlus, dass die Partnerschaft zunächst Farbabstimmung und Sensorkalibrierung umfasst und in Zukunft zu weiteren Bereichen führen wird.

Durch die Geräusche bedeutet dies, dass Fotos, die mit der OnePlus 9-Serie aufgenommen wurden, eine Farbe haben, die genauer erscheint und ein natürliches Erscheinungsbild aufweist.

Wir werden auch einen "Hasselblad Pro-Modus" in der Kamera sehen, der die Sensor-Kalibrierung des schwedischen Unternehmens verwendet, um Fotos anzubieten, die sich ideal für die Bearbeitung und anschließende Farbkorrektur eignen.

Damit können Benutzer unter anderem "professionelle", genau abgestimmte Steuerelemente für ISO, Fokus, Belichtungszeiten und Weißabgleich erhalten.

Wie viel spürbarer Unterschied es für die Kamera der 9er-Serie machen wird, bleibt abzuwarten. Bei diesen Dingen ist es immer schwer zu sagen, wie viel davon eine Branding-Übung ist und wie viel davon dem Endbenutzer zugute kommt.

Der Beweis für den Pudding - wie sie sagen - wird im Essen sein. Mit anderen Worten: Wir werden herausfinden, wann wir das OnePlus-Flaggschiff der nächsten Generation in die Hände bekommen.

Natürlich hat OnePlus nicht speziell angegeben, wie viele Telefone in der 9er-Serie enthalten sind oder was sie sein könnten, aber Gerüchten zufolge könnten wir bis 2021 bis zu drei Telefone in der Familie sehen.

Gerüchten zufolge würde nur die 9 Pro das Kameramodell von Hasselblad enthalten , und das könnte sich durchaus als wahr herausstellen. Zum Glück muss man nicht mehr lange warten, bis alle Bohnen verschüttet sind.

Schreiben von Cam Bunton. Bearbeiten von Rik Henderson.