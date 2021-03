Entschlüsseln der OnePlus-Einladung: Was sagt sie über OnePlus 9 aus?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus bereitet sich auf die Ankündigung seines neuesten Startereignisses vor, bei dem die Enthüllung der OnePlus 9-Serie und der OnePlus-Uhr erwartet wird.

Das necken hat bereits begonnen, und das Unternehmen hat Einladungen für eine Veranstaltung am 8. März verschickt. Es wird angenommen, dass OnePlus das Datum der Auftaktveranstaltung am 8. März bekannt geben wird.

In einem roten Kästchen wiederholt die Einladung die Nachrichten, die wir zuvor auf der Website von OnePlus in Indien gesehen haben, und spricht über das Ereignis vom 8. März mit einem Bild der Erde vom Mond aus.

Die Einladung gibt ihm etwas mehr Kontext, einschließlich eines Teils der Mondoberfläche. Es ist nicht nur ein hübsches Bild, es ist ein Foto, das Apollo 11 am 20. Juli 1969 aufgenommen hat und das die Erde zeigt, die sich über dem Horizont des Mondes erhebt.

OnePlus setzt das Weltraumthema mit Cosmik-Eis, gefriergetrocknetem Eis, fort, obwohl wir der Meinung sind, dass dies nur eine schöne süße Belohnung für diejenigen ist, die diese Einladungen erhalten.

"Etwas Neues ist am Horizont" sagt uns, dass etwas kommt; Auf der Rückseite der Einladung steht ein wenig mehr Text: "Hallo Freund. Sie haben wahrscheinlich nicht mit Weltraumeis gerechnet, oder? Nur ein bisschen, um Sie bis zum 8. März festzuhalten."

Der QR-Code unten zeigt auf die zuvor entdeckte Moonshot-Seite und lädt Sie ein, sich für die OnePlus-Mailingliste anzumelden.

Zurück zum Apollo 11-Bild: Nach Angaben der NASA wurde das Foto vor der Trennung von Landemodul und Befehlsmodul aufgenommen. Wir wissen, dass es mit einem 250-mm-Objektiv aufgenommen wurde.

Wir glauben, dass das 250-mm-Objektiv ein Zeiss-Objektiv war , das an einer Hasselblad-Fotokamera angebracht war. Die Apollo 11-Besatzung verwendete während der Mondlandung 1969 eine Reihe von Hasselblad-Kameras.

Was hat das mit OnePlus zu tun? Kürzlich tauchte ein Gerücht auf, dass OnePlus mit Hasselblad am OnePlus 9 zusammenarbeiten würde. Ein Bild, das ein unveröffentlichtes Telefon mit Hasselblad-Wortlaut zeigt, tauchte online auf - was die Verbindung zwischen OnePlus und dem Mond erklären könnte.

Natürlich haben wir Zeiss-Objektive auch schon auf Handys gesehen - Sony Mobile, Nokia und in jüngerer Zeit Vivo haben alle mit Zeiss zusammengearbeitet.

In der Tat könnten die 250 mm von Bedeutung sein - das könnte die äquivalente Brennweite einer Zoomkamera auf der Rückseite des OnePlus 9 Pro sein, obwohl wir vermuten, dass dies ein zu großer Zufall ist.

Die Verwendung des Begriffs "Moonshot" auf der Teaser-Seite ruft zweifellos ehrgeizige Gefühle hervor, obwohl der Begriff "Moonshot" häufig mit dem Erreichen des Möglichen verbunden ist und auch Konnotationen für unvermeidliches Versagen haben kann - etwas, das OnePlus wahrscheinlich nicht vermitteln möchte.

Es gab viele Lecks für die neuen Geräte. Wir haben hier den Überblick über OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro behalten. Wir haben uns Gerüchte über ein billigeres Gerät angesehen, das als OnePlus 9R bekannt ist , und wir erwarten auch die OnePlus Watch .

Wir werden Ihnen am 8. März eine Bestätigung der Pläne von OnePlus bringen.

Schreiben von Chris Hall.