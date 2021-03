OnePlus-Startereignis wird Mitte März erwartet: OnePlus 9, 9 Pro, 9R und Watch

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus könnte sich darauf vorbereiten, auf einer Veranstaltung, die Mitte März stattfinden soll, vier neue Geräte auf den Markt zu bringen.

Laut dem bekannten Leaker Ishan Agarwal, der mit 91Mobiles spricht, werden wir die Einführung der OnePlus 9-Serie sowie eine Uhr des Unternehmens sehen. Die Veranstaltung soll im März stattfinden.

91 Mobiles geht noch einen Schritt weiter und gibt das Datum als 11. März an, obwohl dies zufällig das gleiche Datum ist, an dem der Oppo Find X3 angekündigt wird, und wir bezweifeln, dass beide Marken am selben Tag auf den Markt kommen würden.

OnePlus selbst hat bestätigt, dass es dank einer Seite zu OnePlus India am 8. März eine Ankündigung machen wird. Es wird jedoch erwartet, dass dies eher die Ankündigung des Ereignisses als das Ereignis selbst sein wird.

In Bezug auf die Besonderheiten der Geräte wurde der OnePlus 9R über den Namen diskutiert. Berichte über einen OnePlus 9E tauchten ebenfalls auf - aber es ist jetzt wahrscheinlich, dass OnePlus mit 9R ausgestattet sein wird.

Das OnePlus 9R wird voraussichtlich über ein 6,5-Zoll-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz verfügen. Die Stromversorgung erfolgt über das Snapdragon 690 mit 8 GB RAM, einem 5000-mAh-Akku und einer 64-Megapixel-Hauptkamera.

Es wird angenommen, dass das reguläre OnePlus 9 und 9 Pro eine ähnliche Größe mit einem 6,55-Zoll-Display hat, obwohl einige Gerüchte besagen, dass das OnePlus 9 Pro gebogen ist, während das OnePlus 9 flach ist. Es wird angenommen, dass beide 120 Hz betragen, obwohl der Pro möglicherweise eine variable Bildwiederholfrequenz bietet.

Beide Geräte werden voraussichtlich vom Qualcomm Snapdragon 888 mit Strom versorgt und unterstützen 65-W-Ladevorgänge. Auf der Rückseite befindet sich eine Dreifachkamera mit einem 48-Megapixel-Hauptsensor.

Die OnePlus-Uhr wurde bestätigt und wird voraussichtlich ein rundes Design haben und Wear OS ausführen, aber es ist nicht viel anderes darüber bekannt.

Wir werden eine klarere Vorstellung davon haben, was am 8. März passiert, und Sie können in der nächsten Woche mit zahlreichen Lecks rechnen.

Beste Smartphones 2021: Die besten Handys, die heute erhältlich sind von Chris Hall · 5 Januar 2021 Die besten Smartphones, die Sie derzeit kaufen können und die das Beste aus iPhone und Samsung, Huawei und allem, was Android zu bieten hat, abdecken

Schreiben von Chris Hall.