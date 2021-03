Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird berichtet, dass OnePlus an seiner OnePlus 9-Serie arbeitet, wobei sowohl ein Standard-OnePlus 9 als auch der OnePlus 9 Pro in den letzten Monaten stark ausgelaufen sind.

Es gibt aber noch ein anderes Gerät, das die Runde macht - das OnePlus 9E. Dieses Gerät wurde auch als OnePlus 9R und OnePlus 9 Lite bezeichnet.

Sie können alles über OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro in unserer separaten Funktion lesen, aber hier sehen wir uns an, was das OnePlus 9E / 9R / 9 Lite bringen könnte.

OnePlus 9E

OnePlus 9R

OnePlus 9 Lite

Es gab mehrere widersprüchliche Berichte zum dritten OnePlus 9-Gerät. Ursprünglich wurde es als OnePlus 9 Lite bezeichnet, bevor der Name OnePlus 9E mehrmals auftauchte.

Ein zuverlässiger und bekannter Leaker führte dann den Namen OnePlus 9R in die Mischung ein, obwohl dieser fast sofort von einem anderen zuverlässigen Leaker beseitigt wurde und der Name in der Luft blieb.

Es ist daher derzeit unklar, wie das dritte OnePlus 9-Gerät offiziell genannt werden könnte, aber im Moment werden wir das OnePlus 9E verwenden, da dieser Name in Gerüchten am häufigsten vorkommt.

Mitte März?

Wahrscheinlich billiger als OnePlus 9

Wahrscheinlich mehr als OnePlus Nord

OnePlus veröffentlichte Geräte bereits im April und Mai in den letzten Jahren, daher ist es wahrscheinlich, dass die OnePlus 9-Serie in der ersten Hälfte des Jahres 2021 erscheinen wird. Obwohl noch kein bestimmtes Datum bekannt ist, ist von Mitte März die Rede.

In Bezug auf den Preis würden wir erwarten, dass das OnePlus 9E billiger als das OnePlus 9 und das OnePlus 9 Pro ist, aber vermutlich teurer als das erschwingliche OnePlus Nord .

Dies würde es irgendwo zwischen £ 379 und £ 599 in Großbritannien setzen. Die USA haben den OnePlus Nord nie bekommen, obwohl sie den OnePlus Nord N10 5G bekommen haben, der 300 US-Dollar kostet. Wir würden daher erwarten, dass der Preis für das OnePlus 9E in den USA zwischen 300 und 699 US-Dollar liegt.

Ähnlich wie bei 9 und 9 Pro?

Flachbildschirm wahrscheinlich

Schlagloch-Frontkamera?

Es gab keine spezifischen Berichte zum Design des OnePlus 9E. Da es jedoch Teil der OnePlus 9-Serie sein soll, würden wir erwarten, dass es dem OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro ähnelt.

Es wird berichtet, dass das OnePlus 9 über ein flaches Display verfügt. Daher würde das OnePlus 9E dies wahrscheinlich auch übernehmen und das gekrümmte Display für das OnePlus 9 Pro reservieren. Gerüchten zufolge wird das OnePlus 9 und 9 Pro eine Lochkamera in der oberen linken Ecke des Displays haben, so dass wir dies auch für das billigere Modell erwarten würden.

Es wird berichtet, dass die OnePlus 9-Serie ein rechteckiges Kameragehäuse auf der Rückseite in der oberen linken Ecke verwenden wird, und es ist die Rede davon, dass zwei Objektive für das Standardmodell größer als das dritte sind.

Es ist noch nicht klar, wie viele Kameraobjektive das OnePlus 9E haben wird oder wie sie positioniert werden, aber wir erwarten, dass auch bei diesem Gerät ein rechteckiges Gehäuse wahrscheinlich ist.

6,5 Zoll

90Hz Bildwiederholfrequenz

Gerüchten zufolge soll das OnePlus 9E über ein 6,5-Zoll-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz verfügen . Dies würde ungefähr dem entsprechen, was für das Standard-OnePlus 9 gemeldet wird, jedoch mit einer niedrigeren Aktualisierungsrate, wenn man den Berichten Glauben schenken möchte.

Wir würden erwarten, dass das OnePlus 9E über ein AMOLED-Panel verfügt, und wir würden eine Full HD + -Auflösung erwarten, obwohl dies in Gerüchten noch nicht erwähnt wurde.

Löwenmaul 690

8 GB RAM, 128 GB Speicher

5000mAh Batterie

Das OnePlus 9E soll mit dem Qualcomm Snapdragon 690 geliefert werden, der von 8 GB RAM und 128 GB Speicher unterstützt wird. Der Snapdragon 690 ist im OnePlus Nord N10 5G enthalten, daher wäre es etwas seltsam, ihn im OnePlus 9 zu sehen, selbst wenn es sich um das billigere Modell handelt, da die OnePlus 9-Serie das neue Flaggschiff des Unternehmens wäre.

Unter der Haube soll sich auch ein 5000-mAh-Akku befinden, der größer ist als der für den Standard OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro angegebene.

Gerüchten zufolge wurde das 65-W-Schnellladen für die anderen OnePlus 9-Geräte erwähnt, obwohl noch nicht klar ist, ob auch das OnePlus 9E davon profitieren wird. Wir würden erwarten, dass das OnePlus 9E mit OxygenOS 11 ausgeliefert wird.

64MP Hauptkamera

Bisher soll das OnePlus 9E über eine 64-Megapixel-Hauptkamera verfügen, aber um die Kamera herum sind keine weiteren Details durchgesickert.

Das OnePlus 9 soll eine Dreifachkamera haben, während das OnePlus 9 Pro eine Quad-Kamera mit einer Hasselblad-Partnerschaft haben soll. Es ist noch nicht klar, ob das OnePlus 9E über eine Doppelkamera verfügt, um es vom Standard-OnePlus 9 zu unterscheiden, oder ob es sich auch für das Dreifache entscheiden wird.

Wie oben erwähnt, erwarten wir eine einzelne Lochkamera auf der Vorderseite.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über das OnePlus 9E / 9R / 9 Lite gehört haben.

91Mobiles berichtete, dass der Tippgeber Ishan Agarwal behauptete, OnePlus plane, im März vier Produkte auf derselben Veranstaltung anzukündigen.

Der zuverlässige Leaker Evan Blass hat ein Bild mit dem Namen OnePlus 9R auf Voice gepostet, was darauf hindeutet, dass dies der Name des dritten, billigeren Modells sein könnte, das angeblich der OnePlus 9-Reihe beitreten soll.

Ein anderer zuverlässiger Leaker - Max Jambor - folgte Blass Post und sagte, er glaube nicht, dass der Name korrekt sei.

Die griechische Tech-Site Techmaniacs erläuterte die technischen Daten des OnePlus 9 Lite oder OnePlus 9E.

Leaker Max J behauptete, das OnePlus 9 Pro sollte eine offizielle IP-Schutzart haben, wie das OnePlus 8 Pro, aber das OnePlus 9 und 9E ist unwahrscheinlich.

Nach einem Gerücht eines renommierten Leakers wird das OnePlus 9 Pro durch das OnePlus 9 und das OnePlus 9E ergänzt.

Der Twitter-Nutzer @TechDroider behauptete, OnePlus werde Mitte März 2021 zwei Modelle des OnePlus 9 ankündigen - ein Standardmodell und ein Pro-Modell. Der Leaker behauptet, das dritte Modell, von dem zuvor gemunkelt wurde, sei nicht vorhanden.

Ein Beitrag auf der chinesischen Blogging-Site Weibo behauptete, die OnePlus 9-Serie würde drei Modelle anbieten, die früher als gewöhnlich enthüllt würden.

Android Central berichtete, dass laut Insider-Quellen das OnePlus 9-Startereignis für Mitte März geplant sein wird, was einen Monat früher als gewöhnlich sein würde.

Schreiben von Britta O'Boyle.