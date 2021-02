OnePlus 9E-Spezifikationen sind durchgesickert und könnten das OnePlus 9 Lite sein.

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus wird voraussichtlich in Kürze die nächste Generation von Smartphones auf den Markt bringen. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden wir in diesem Jahr möglicherweise drei verschiedene Modelle erhalten.

Das OnePlus 9 und 9 Pro werden wahrscheinlich die neuen Flaggschiffe in der Reihe sein, die vom Snapdragon 888-Prozessor angetrieben werden, aber was ist mit dem dritten Telefon? Das sogenannte "OnePlus 9 Lite"?

Erstens gibt es einen Vorschlag, dass dieses Mittelklasse-Telefon der Serie möglicherweise nicht als OnePlus 9 Lite bezeichnet wird. Eher, dass es den Namen OnePlus 9E tragen wird.

Unabhängig vom Namen und den technischen Daten, die von der griechischen Tech-Site veröffentlicht wurden, schlagen Techmaniacs vor, dass dies ein wesentlich niedrigeres Endgerät ist als die beiden anderen Telefone der OnePlus 9-Serie.

Tatsächlich lassen die in diesem Leck angegebenen Spezifikationen den Eindruck entstehen, dass es überhaupt nicht zur OnePlus 9-Serie passt.

Zu diesen Spezifikationen gehören der Snapdragon 690-Prozessor, 8 GB RAM und 128 GB Speicher sowie ein 5.000-mAh-Akku. Auf der Rückseite erwarten wir angeblich eine primäre 64-Megapixel-Kamera, während auf der Vorderseite ein 6,5-Zoll-Display mit 90 Hz dominiert wird.

Natürlich haben wir schon Gerüchte über Lite-Modelle von OnePlus-Handys gesehen. Lange Zeit wurde das OnePlus Nord in Gerüchten als OnePlus 8 Lite oder OnePlus 8 Z bezeichnet. OnePlus machte sich über diese Tatsache lustig, als es den Start neckte.

Das Gleiche könnte hier passieren, da ein Prozessor der Snapdragon 600-Serie im Flaggschiff-Telefonbereich nicht viel Sinn macht.

Frühere Gerüchte hatten darauf hingewiesen, dass wir im "niedrigeren" OnePlus 9-Modell einen Prozessor der 800er-Serie mit geringerer Leistung sehen würden. Das schien logischer. Kein Prozessor, der weniger leistungsstark ist als der im OnePlus Nord der Mittelklasse.

Als Referenz ist der Snapdragon 690-Prozessor derjenige, der derzeit das Nord N10 antreibt, das zweite Telefon der Nord-Serie, das als weniger leistungsstarkes und kostengünstigeres Telefon in der OnePlus-Mittelklasse-Telefonfamilie eingestuft wurde.

In der Tat ist es in vielen Handys am Budget Ende des Marktes. Keiner von ihnen bietet die Geschwindigkeit und Leistung eines Flaggschiffs der OnePlus-Serie.

Wenn OnePlus uns überrascht und ein OnePlus 9-Modell mit einem Snapdragon 690 auf den Markt bringt, würde dies die Grenzen zwischen seinem Flaggschiff 9-Serie und der Nord-Familie verwischen, was die Nachrichten über die 9-Serie mit Sicherheit verwirren würde soll sein.

Die Zeit wird zeigen, ob sich dieses Gerücht ausbreitet, aber im Moment legen wir es unter "Ich bin mir da nicht so sicher" ab.

