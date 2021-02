Nord N1 soll das nächste preisgünstige OnePlus-Telefon sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus erweiterte seine Smartphone-Palette im Jahr 2020 auf ein neues Niveau und brachte eine neue Nord-Gerätefamilie heraus. Dabei wurde versucht, OnePlus-Geräte auf neue Niedrigpreispunkte zu bringen.

Zu dieser Produktreihe gehörte der exzellente OnePlus Nord, dem bald der billigere Nord N10 und Nord N100 folgten.

Wenn man den neuesten Informationen eines normalerweise zuverlässigen Leckers Glauben schenken will, wird ihnen 2021 die Nord N1 folgen.

Das Leck kommt von dem häufigen OnePlus-Tippgeber Max Jambor on Voice, der einen Start in naher Zukunft erwartet , da der Start der Nord N10 und N100 einige Monate her ist. Der Codename für Interessierte lautet Ebba.

In einem späteren Tweet behauptete er auch, dass wir eine Nord SE erwarten sollten, die kein neues Telefon ist, sondern eine "Special Edition" des ursprünglichen OnePlus Nord.

Ich habe das jetzt auf ein paar Seiten gelesen:



Die OnePlus Nord SE trägt nicht den Codenamen Ebba.



Der Codename des OnePlus Nord N1 5Gs lautet Ebba.



Die intern als "Nord SE" bezeichnete Version ist nur eine Sonderedition des ursprünglichen OnePlus Nord und kein völlig neues Gerät. - Max Jambor (@MaxJmb) 1. Februar 2021

Wie zu erwarten, werden Nord N1 und SE nicht die einzigen neuen OnePlus-Telefone sein, die wir dieses Jahr sehen. Wir erwarten auch ein neues Flaggschiff.

Die OnePlus 9-Serie , die möglicherweise aus drei Modellen besteht, wird voraussichtlich in den kommenden Monaten auf den Markt kommen. Diese Produktreihe könnte (wie üblich) OnePlus 9 und 9 Pro umfassen, aber laut Jambor auch ein drittes 9E-Modell.

Das könnte bis zu fünf neue OnePlus-Telefone in der ersten Hälfte dieses Jahres bedeuten, wenn OnePlus seinen üblichen Veröffentlichungszyklus einhält.

Schreiben von Cam Bunton.