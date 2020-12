OnePlus 9 Pro-Design in durchgesickerten Schaltplänen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gab bereits mehrere Lecks rund um das OnePlus 9 und 9 Pro , aber das neueste zeigt einige Schaltpläne, die frühere Designgerüchte unterstützen.

Das durchgesickerte Schema der tipster Digital Chat Station zeigt zwei größere Objektive auf dem Rückkamerasystem. Es ist unklar, ob es noch zwei oder ein kleineres Objektiv gibt. Auf der Vorderseite des Geräts zeigen die Schaltpläne eine einzelne Lochkamera.

In einer Übersetzung des Tweets heißt es: "Die beiden hinteren Objektive des OnePlus 9 Pro sind ziemlich groß, und die verbleibenden beiden möchten die Nummer bilden. Oder der QHD + -Hochdruck-Einlochbildschirm in der oberen linken Ecke. One Plus 9 ist ein Make-up für die beiden Außensohlen. Die hintere Drei-Kamera ist auch der Mainstream-Plan für das nächste Jahr, und es gibt nur sehr wenige Standard-Periskope. Das 3D-Strukturdiagramm der One-Plus-Engineering-Maschine scheint in allen Systemen zu fehlen ... [Melone essen] "

Obwohl die Übersetzung nicht sehr sinnvoll erscheint, scheint es, dass das OnePlus 9 Pro eine Quad-Rückfahrkamera und das OnePlus 9 eine Triple-Rückfahrkamera erhält. Es sieht auch so aus, als ob das OnePlus 9 Pro eine Quad HD + -Auflösung haben könnte, die wir erwarten würden.

Frühere Gerüchte deuten darauf hin, dass OnePlus 9 und 9 Pro Anfang 2021 eintreffen werden, wobei ein Start Mitte März spekuliert wird. Es wurde eine Anzeige mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz beansprucht, und es wird angenommen, dass die Geräte auf dem neuesten Qualcomm Snapdragon 888-Chipsatz ausgeführt werden .

