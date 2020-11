OnePlus 9 und 9 Pro Gerüchte, Erscheinungsdatum, Spezifikationen und Funktionen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat vielleicht erst kürzlich die OnePlus 8T und die billigere und günstigere OnePlus Nord- Serie angekündigt, aber das hält die Gerüchte über das nächste Gerät der chinesischen Firma nicht auf.

Da die OnePlus 9 und 9 Pro voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2021 eintreffen werden, finden Sie hier alles, was wir bisher über die nächsten OnePlus-Flaggschiffe gehört haben.

April oder Mai 2021

Rund £ 600 / $ 750

OnePlus stellte am 14. April 2020 das OnePlus 8 und 8 Pro vor, während das OnePlus 7 und 7 Pro am 14. Mai 2019 und das OnePlus 6 am 16. Mai 2018 vorgestellt wurden. Es ist daher wahrscheinlich, dass es das OnePlus 9 - und 9 Pro gibt, falls es eines gibt - würde in der ersten Hälfte des Jahres 2021 enthüllt werden.

Im Moment gibt es kein spezifisches Ereignisdatum, obwohl Mitte März vorgeschlagen wurde, was früher als erwartet sein würde.

Es wurde auch gemunkelt, dass Samsung sein Galaxy S-Flaggschiff Anfang 2021 auf den Markt bringen wird. Vielleicht ist 2021 das Jahr, das mit der Tradition bricht. Bedenken Sie, dass frühe Starts trotz der Gerüchte nicht immer stattfinden. Seien Sie also nicht überrascht, wenn das OnePlus 9 erst im April oder Mai erscheint.

In Bezug auf den Preis würden wir einen ähnlichen Baseballstadion wie beim OnePlus 8T erwarten, wenn es keinen 9 Pro gibt. Der OnePlus 8T startet in Großbritannien bei 549 GBP und in den USA bei 749 USD. Das OnePlus 8 startete bei seiner Einführung bei 699 US-Dollar und bei der Einführung bei 599 Pfund in Großbritannien, während das 8 Pro bei 899 US-Dollar in den USA und 799 Pfund in Großbritannien startete. Wenn es einen 9 Pro gibt, würden wir ähnliche Preise wie beim 8 und 8 Pro erwarten.

Flachbildschirm

Dreifachkamera für OnePlus 9

IP68 für 9 Pro?

Gerüchten zufolge wird das Design des OnePlus 9 im Vergleich zum OnePlus 8 relativ stark verändert. Insbesondere soll das Telefon vorne einen Flachbildschirm haben, während die Rückseite gekrümmt sein soll.

Eine Lochkamera wird gemeldet, obwohl die Position mit widersprüchlichen Berichten unklar ist. Das Kameragehäuse für das OnePlus 9 soll sich wie das OnePlus Nord in der oberen linken Ecke und wie das OnePlus 8T groß und rechteckig befinden.

Es wird behauptet, dass zwei der drei Objektive für das OnePlus 9 größer sein werden, was zu einem etwas anderen Aussehen führt, obwohl auch gesagt wurde, dass der CAD-Render, der dieses Design zeigt, nicht genau ist.

Es wurde auch über eine IP68-Wasser- und Staubbeständigkeit gesprochen , aber wir vermuten, dass dies für OnePlus 9 Pro reserviert ist, wenn es erscheint.

AMOLED

120Hz

Das OnePlus 9 soll mit einem größeren Display als das 8 und das 8T mit einem 6,55-Zoll-AMOLED-Display ausgestattet sein. Die Gerüchte geben nicht an, wie viel größer das Display sein wird, obwohl eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz behauptet wurde, die der des OnePlus 8T und 8 Pro entspricht.

Es ist wahrscheinlich, dass das OnePlus 9 eine Full HD + -Auflösung hat, was es mit dem OnePlus 8 identisch macht. Wenn es ein 9 Pro gibt, erwarten wir eine Quad HD + -Auflösung auf diesem Gerät.

Angesichts der Spitzenhelligkeit des 8T von 1.100 Nits und der Unterstützung von HDR10 + -Inhalten erwarten wir, dass der 9 und 9 Pro auch diese Attribute bieten.

Qualcomm Snapdragon 875

8 GB / 12 GB RAM-Optionen wahrscheinlich

128 GB oder 256 GB Speichervarianten

65W Schnellladung

OnePlus und Qualcomm haben eine langjährige Beziehung, daher ist es wahrscheinlich, dass OnePlus 9 und 9 Pro den neuesten Qualcomm-Prozessor unter der Haube haben werden. Dies wird voraussichtlich der Löwenmaul 875 sein, der im Dezember 2020 veröffentlicht werden soll.

Die OnePlus 9 und 9 Pro werden 5G sein und Gerüchten zufolge werden sie 65 W Schnellladung an Bord haben, wie die OnePlus 8T. Es wurde auch über 40W kabelloses Laden gesprochen, aber es ist noch nicht klar, ob dies für den 9 Pro reserviert sein wird.

Wir würden zwei Speichervarianten erwarten: 128 GB und 256 GB, wobei die erste mit 8 GB RAM und die zweite mit 12 GB ausgestattet ist, obwohl bisher nur das 8 GB RAM-Modell in Benchmark-Gerüchten aufgetaucht ist.

Das OnePlus 9 und 9 Pro wird wahrscheinlich mit OxygenOS 11 ausgeliefert, was bedeutet, dass sie mit Android 11 geliefert werden.

Dreifaches Heck für OnePlus 9

Loch vorne stanzen

Das OnePlus 8 verfügt über eine dreifache Rückfahrkamera, die aus einem 48-Megapixel-Hauptsensor, einem 116-Grad-Ultra-Wide-Sensor mit 16 Megapixeln und einem 2-Megapixel-Makrosensor besteht. Das OnePlus 8 Pro verfügt über eine Quad-Kamera, die aus einem 48-Megapixel-Haupt-, 48-Megapixel-Ultra-Wide-, 8-Megapixel-Tele- und 5-Megapixel-Photochromatiksensor besteht.

Gerüchten zufolge wird das OnePlus 9 über eine dreifache Rückfahrkamera mit zwei Objektiven verfügen, die größer als das dritte sind. Es wurden jedoch keine Details darüber bekannt gegeben, wie das Kamerasystem aufgebaut sein wird. Wenn es einen 9 Pro gibt, erwarten wir, dass dieses Gerät ein etwas anderes Kamera-Setup als das Standardmodell hat.

Für beide Geräte wird eine Lochkamera erwartet, deren Positionierung jedoch noch nicht bekannt ist, da einige Berichte oben links vorgeschlagen haben, während andere dies als zentral bezeichnet haben.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über OnePlus 9 und OnePlus 9 Pro gehört haben.

News18 berichtete, dass das OnePlus 9 auf Geekbench mit dem Qualcomm Snapdragon 875-Chipsatz und 8 GB RAM entdeckt wurde.

Der Twitter-Leaker Max Jambor sagte, dass der von 91Mobiles veröffentlichte OnePlus 9-Render mit einer "guten Menge Salz" und dem "CAD ist ungenau" aufgenommen werden sollte.

Nehmen Sie ihren Posten mit einer guten Menge Salz



Ich werde weiter untersuchen, aber ab sofort werde ich sagen, dass dieser CAD ungenau ist https://t.co/Wfg5iyzZnK - Max Jambor (@MaxJmb), 14. November 2020

91Mobiles enthüllte einen CAD-Render , der das Design des OnePlus 9 zeigen soll. Eine linksbündige Lochkamera sowie eine rechteckige Rückfahrkamera zeigen eine dreifache Rückfahrkamera mit zwei Objektiven, die größer als die dritte sind.

Laut dem Twitter-Nutzer @TechDroider wird OnePlus Mitte März 2021 zwei Modelle des OnePlus 9 ankündigen - ein Standardmodell und ein Pro-Modell. Der Leaker behauptet, dass das dritte Gerücht, das zuvor gemunkelt wurde, nicht vorkommt.

In einem Beitrag auf der chinesischen Blogging-Website Weibo wurde behauptet, die OnePlus 9-Serie würde drei Modelle anbieten, die früher als gewöhnlich enthüllt würden.

In dem Beitrag wurden auch der Qualcomm Snapdragon 875-Prozessor, eine zentralisierte Lochkamera, eine Anzeige mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und eine Wasser- und Staubbeständigkeit nach IP68 erwähnt. Es war auch die Rede von 65 W Schnellladung und 40 W drahtlosem Laden.

Android Central berichtete, dass laut Insider-Quellen das OnePlus 9-Startereignis für Mitte März geplant ist, was einen Monat früher als gewöhnlich sein würde.

