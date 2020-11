OnePlus Nord N10 und N100 erhalten nur ein Android-Versionsupdate

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nachdem wir den Flaggschiff-Killer verdrängt hatten, der sich dazu verpflichtet hatte, nur schnellere Bildwiederholraten-Displays zu verwenden, und erklärten, dass er nur dann ein günstigeres Gerät produzieren würde, wenn die Hardware ein großartiges Erlebnis garantiert - die neuen Nord-Geräte von OnePlus scheinen weit vom Never entfernt gelandet zu sein Settle Mantra, das das Unternehmen auf sich selbst anwendet.

Der neueste Schlag für diese neuen Geräte ist, dass sie in Zukunft nicht einmal mehr unterstützt werden. In einer Erklärung gegenüber Android Central hat OnePlus bestätigt, dass Nord N10 und Nord N100 ein Update für die Android-Version haben werden - und das auf Android 11.

Ja, diese Geräte werden mit alter Software gestartet und planen nur, Sie auf den neuesten Stand zu bringen. Dabei werden die mehrjährigen Aktualisierungsverpflichtungen aufgegeben, die OnePlus für seine regulären Geräte anwendet.

Dies wirft ein weiteres Fragezeichen für den Einstieg von OnePlus in das günstigere Segment auf. Marken wie Nokia, das dieses Ende des Marktes dominiert, garantieren zwei Android-Versionsaktualisierungen. In jüngerer Zeit haben Unternehmen begonnen, drei Versionen anzubieten.

Für OnePlus , das bei den Fans berühmt wurde, weil es diese Leute in den Mittelpunkt seines Geschäfts stellte, scheint alles sehr ungewöhnlich zu sein. Aufgrund der langjährigen Unterstützung älterer Geräte scheint es fast zu erwarten, dass diese neuen, erschwinglichen Geräte wegwerfbar sind.

"Das Nord N10 5G und das N100 erhalten ein großes Android-Update und insgesamt zwei Jahre Sicherheitsupdates. Der Plan für diese beiden Geräte entspricht den Industriestandards für Smartphones in günstigeren Preisklassen. Wie immer werden wir weiterhin auf Feedback hören von unseren Benutzern und auf der Suche nach Möglichkeiten, das Software-Erlebnis für alle OnePlus-Geräte zu verbessern ", berichtet Android Central.

Interessant ist hier, dass OnePlus auf das Argument "Industriestandards" zurückgreift. Nachdem die Marke darauf aufgebaut ist, sich dem Trend zu widersetzen und sich vom Rest der Branche unterscheiden zu wollen, nutzt sie diese Marke nun als Krücke, um ihre neueste Update-Richtlinie zu rechtfertigen.

Es geht weniger um Never Settle als vielmehr um Settle for Less.

Schreiben von Chris Hall.