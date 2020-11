OnePlus 8T kommt in der epischen limitierten Cyberpunk 2077 Edition!

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat offiziell ein neues Telefon in limitierter Auflage angekündigt, und dieses ist etwas ganz Besonderes: Es ist ein speziell entwickeltes limitiertes Cyberpunk 2077 OnePlus 8T.

OnePlus hat bereits Crossover-Telefone in limitierter Auflage herausgebracht und Star Wars- und Marvel Avengers-Versionen seiner Telefone in Indien als McLaren Edition-Telefone in Großbritannien und den USA herausgebracht.

Anstatt nur mit einem anderen Finish auf der Rückseite zu starten oder nur eine Metallfarbe in einer anderen Farbe zu verwenden, ist dieses Cyberpunk etwas anderes. Es hat das Aussehen der Rückseite komplett verändert, während - verständlicherweise - wichtige Hardware (wie die Kameras) am selben Ort bleibt.

Der Vorsprung der Kamera wurde auf die gesamte Breite des Telefons ausgedehnt und ist seitlich mit dem Cyberpunk 2077-Logo versehen.

Die Rückseite selbst hat dieses melierte Pixel-Design mit Miniaturquadraten in verschiedenen Farbtönen, ähnlich dem von LG vor einigen Jahren hergestellten Nexus 4 .

Es gibt auch leuchtend gelbe Akzente rund um das Telefon, aber es wird auch mit einer Reihe exklusiver Accessoires und zusätzlichen Extras geliefert.

Jedes Telefon wird mit einem von sechs Anstecknadeln, einer speziell entworfenen Verkaufsbox, einer einzigartigen Telefonhülle und dem Handbuch geliefert, das sich zufällig als Poster entfaltet. Außerdem verfügt die Telefonsoftware über benutzerdefinierte Animationen und eine Benutzeroberfläche, die andere OnePlus-Telefone nicht erhalten.

Die restlichen technischen Daten entsprechen denen des regulären OnePlus 8T. Es kommt mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher und wird in China für 3999 Yuan zum Verkauf angeboten, was ungefähr 600 US-Dollar entspricht.

Wir haben OnePlus über eine größere globale Verfügbarkeit informiert, aber leider wird dieses Produkt nur in China erhältlich sein, wo es ab dem 11. November zum Verkauf angeboten wird.

Schreiben von Cam Bunton.