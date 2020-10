Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach einem Sommer voller Gerüchte über einige neue, günstigere Telefone für die OnePlus-Geräte der Nord-Serie hat das Unternehmen nun offiziell zwei neue Telefone angekündigt: Nord N10 5G und Nord N100.

Sie wurden ohne ein virtuelles oder sonstiges großes Startereignis und ohne die üblichen Wochen voller Teaser und Hype angekündigt. Diese sollen mit ziemlicher Sicherheit als vernünftige, budgetfreundliche Telefone unter dem Radar fliegen.

Beginnend mit dem Nord 10 5G liegt dieser knapp unter dem ersten Nord im Sortiment mit einem Preis von 329 GBP (50 GBP weniger als der Nord). Es geht in einigen Bereichen Kompromisse ein. Zum Beispiel wird es vom Snapdragon 690-Prozessor und nicht vom 765G angetrieben.

Wie der erste Nord verfügt er über ein 90-Hz-Display für gleichmäßige, schnelle Bildraten. Es handelt sich um ein 6,49-Zoll-FullHD + -Display mit zwei Lautsprechern oben und unten, um ein anständiges Lautsprechererlebnis zu bieten.

Natürlich ist es auch 5G - wie der Spitzname andeutet - und kombiniert 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Dies unterscheidet sich jedoch vom ursprünglichen Nord dadurch, dass Sie den Speicher erweitern können, wenn Sie möchten. Es kann MicroSD-Karten mit bis zu 512 GB verarbeiten. Dies ist eine große Neuigkeit für OnePlus-Fans, die seit OnePlus 2 nach erweiterbarem Speicher suchen.

Sie erhalten auch einen 4.300-mAh-Akku, der für einen ganzen Tag ausreichen sollte, und können ihn mithilfe der Warp Charge 30T-Technologie des Unternehmens schnell aufladen, die in nur 30 Minuten eine Nachfüllung von etwa 60 bis 70 Prozent ermöglicht.

Der Nord N100 ist ungefähr so budgetfreundlich, wie wir es von OnePlus je gesehen haben. Es ist als Alternative zu Nokia 5.3 und Moto G8 konzipiert. Es kostet £ 179 und verfügt über den Snapdragon 460-Prozessor mit geringerer Leistung. Das heißt, es ist nicht 5G.

Es kommt mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher, aber wie beim N10 können Sie den Speicher mit einer MicroSD-Karte erweitern. Im Gegensatz zum N10 erhalten Sie keine Warp Charge 30T, sondern eine 18-W-Aufladung, die immer noch nicht besonders langsam ist.

Das große Merkmal hier ist die Batterie. Mit seiner Kapazität von 5.000 mAh hält es möglicherweise zwei Tage. Es verfügt über ein 6,52-Zoll-Display, und da OnePlus die Bildwiederholfrequenz weggelassen hat, können wir davon ausgehen, dass es sich nicht um ein 90-Hz-Panel handelt, sondern von Stereolautsprechern flankiert wird.

Der Nord N10 5G wird später in diesem Monat in Großbritannien erhältlich sein, während der N100 ab dem 10. November in den Handel kommt.

Mit diesen beiden Handys ist jetzt klarer denn je, dass OnePlus ein reguläres Smartphone-Unternehmen ist, das mehrere Handys in unterschiedlichen Preisklassen auf den Markt bringt und nun die Attraktivität seines Markennamens für den Verkauf von Handys mit niedrigeren Spezifikationen nutzt.

Wir behalten uns das Urteil über die Telefone vor, bis wir sie zur Überprüfung zur Hand haben, aber es ist sicher zu sagen, dass OnePlus definitiv nicht mehr so mutig, störend, anders denkend und ein Telefon pro Jahr ist wie früher .

Schreiben von Cam Bunton.