OnePlus Nord N10 5G und N100 könnten am 26. Oktober starten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wurde gemunkelt, dass OnePlus die Mittelklasse-Smartphones Nord N10 und Nord N100 vor Ende Oktober ankündigen soll, und jetzt haben wir anscheinend ein genaues Datum für ihre Veröffentlichung.

Laut dem Serienlecker Steve Hemmerstoffer , auch bekannt als @OnLeaks, werden die OnePlus Nord N10 5G und N100 am 26. Oktober um 12:00 Uhr GMT vorgestellt. Hemmerstoffer verrät nicht, woher er diese Informationen kennt, aber er scheint sehr sicher zu sein, dass sie korrekt sind.

Das OnePlus Nord N10 5G ist vermutlich eine etwas weniger leistungsstarke Version des zuvor auf den Markt gebrachten OnePlus Nord, das in den USA erhältlich sein wird.

Es soll mit dem Qualcomm Snapdragon 690-Prozessor, 6 GB RAM, 128 GB internem Speicher und einer 64-Megapixel-Hauptkamera geliefert werden. Ein 6,49-Zoll-Display mit Full HD + -Auflösung soll an Bord sein. Über den OnePlus Nord N100 wurde bisher nicht viel erwähnt.

OnePlus wird am 14. Oktober auch sein Flaggschiff OnePlus 8T bekannt geben. Es wird also ein arbeitsreicher Monat für das Unternehmen. Sie können alles über das OnePlus 8T in unserer separaten Funktion sowie den Vergleich mit dem OnePlus 8 lesen.

In Bezug auf das OnePlus Nord N10 werfen Sie zunächst einen Blick auf unseren OnePlus Nord-Test. Wenn Hemmerstoffer jedoch Recht hat, erwarten wir in den nächsten Wochen weitere Gerüchte.

Schreiben von Britta O'Boyle.