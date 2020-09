Es sieht so aus, als würde der OnePlus Nord N10 bald auf den Markt kommen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir wissen, dass wir das OnePlus 8T am 14. Oktober sehen werden, aber es sieht so aus, als würde OnePlus auch ein zweites Telefon der Nord-Serie herausbringen - das OnePlus Nord N10. Ja, das ist wirklich der Name, der gemunkelt wurde.

OnePlus hat das folgende Teaser-Bild auf Instagram mit der einfachen Überschrift #ComingSoon veröffentlicht. Entscheidend ist, dass sich das Bild auf dem OnePlus Nord-Konto und nicht auf dem OnePlus-Hauptkonto befindet.

Dieser neue Nord scheint sich hauptsächlich am US-Markt zu orientieren - es war zu der Zeit überraschend, dass der ursprüngliche OnePlus Nord nicht in die USA kam.

Es ist unklar, wie sich das OnePlus Nord N10 5G in die allgemeine Landschaft der OnePlus-Telefone einfügt. Wenn wir jedoch raten müssten, würde es leicht über dem vorhandenen Nord liegen, da OnePlus versucht, eine Reihe von Telefonen der unteren Mittelklasse auszubauen, um das Sub zu erweitern Flaggschiff 8 und 8T.

Wir glauben, dass das Telefon von der Qualcomm Snapdragon 690-Plattform angetrieben wird und als solche wahrscheinlich gegen das eingehende Google Pixel 4a 5G antreten wird. Andere Gerüchte deuten auf 6 GB RAM neben 128 GB Speicher, ein 64-Megapixel-Hauptkameraobjektiv und ein zweites 8-Megapixel-Ultrawide hin. Wir erwarten auch ein 6,49-Zoll-FullHD + -Display.

Schreiben von Dan Grabham.