OnePlus-CEO: In diesem Jahr gibt es keinen 8T Pro

(Pocket-lint) - OnePlus hat bestätigt, dass es für 2020 kein Pro-Modell seiner T-Serie geben wird , und erklärt, dass es keine Möglichkeit gibt, das zu Beginn des Jahres eingeführte OnePlus 8 Pro zu verbessern.

In der Vergangenheit wurde gemunkelt, dass dem 8T kein 8T Pro beitreten würde, und jetzt haben sich diese Gerüchte als richtig erwiesen.

In einem Beitrag auf der chinesischen Social-Media-Website Weibo erklärte Lau Folgendes: (von Google Translate ins Englische übersetzt):

"In diesem Jahr gibt es keinen 8T Pro. Benutzer, die Pro-Level-Produkte mögen, können sich weiterhin für OnePlus 8 Pro, den jährlichen Maschinenkönig, entscheiden. Unser Plan dafür ist selbst in einer Richtung definiert, in der kein Platz für Upgrades vorhanden ist Überraschungen, es lohnt sich, sich darauf zu freuen. "

Im Jahr 2019 bot OnePlus nur wenige Monate nach der Veröffentlichung des OnePlus 7 Pro ein OnePlus 7T Pro an und brachte damit ein Telefon auf den Markt, das seinem Vorgänger so ähnlich war, dass es keinen Grund für seine Existenz zu geben schien.

Im Jahr 2020 konzentriert sich OnePlus stattdessen auf andere Bereiche: auf den Mittelklasse-Markt und macht seinen OnePlus 8T im Premium-Bereich wettbewerbsfähiger.

Das Unternehmen bereitet angeblich die Einführung seines auf die USA ausgerichteten OnePlus Nord N10 vor , wird aber auch einige Schlüsselbereiche des OnePlus 8 verbessern, wenn es am 14. Oktober den OnePlus 8T auf den Markt bringt.

Es wird gemunkelt, dass der 8T über eine Anzeige mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz verfügt. Außerdem wurde bestätigt, dass er über eine 65-W-Warp-Ladefunktion verfügt, mit der Benutzer ihn in nur 39 Minuten vollständig aus dem leeren Zustand aufladen können. Es soll auch ein Quad-Kamera-System und ein flacheres, nordisches Design aufweisen.

Der OnePlus 8T wird online um 10 Uhr ET / 15 Uhr britischer Zeit vorgestellt. Hier erfahren Sie, wie Sie die Veranstaltung verfolgen können .

Schreiben von Cam Bunton.