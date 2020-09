OnePlus 8T bietet die gleiche blitzschnelle 65-W-Aufladung wie Oppo Find X2 Pro

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat bestätigt, dass es im nächsten Telefon eine schnellere Version seiner Warp Charge-Technologie verwenden wird. Das heißt, der OnePlus 8T wird einen 65-W-Warp-Ladeadapter in der Box haben.

Das Unternehmen bestätigte die Nachricht in einer Pressemitteilung und gab an, dass Warp Charge 65 den 4.500-mAh-Akku im OnePlus 8T in 39 Minuten vollständig aufladen kann.

Ein Großteil der Geschwindigkeit, die diese Schnellladegeräte liefern, wird in den ersten 0 bis 70 Prozent der Ladung erreicht, was bedeutet, dass es beim OnePlus 8T nicht mehr um „einen Tag Strom in einer halben Stunde“ geht, sondern um „a Tagesleistung in 15 Minuten .

Laut OnePlus erhalten Sie innerhalb von 15 Minuten nach dem Einstecken mit leerem Akku einen Wert von 0 bis 58 Prozent. Das ist ungefähr doppelt so schnell wie die Warp Charge 30, die mit dem OnePlus 8 angeboten wird .

Angesichts der Verbindung zwischen OnePlus und Oppo - und der Tatsache, dass Warp Charge und Oppos VOOC Charge seit langem dieselbe Technologie sind - kann man mit Sicherheit sagen, dass dieses 65-W-Ladegerät dem im Oppo Find X2 Pro verwendeten 65-W-Super-VOOC-Ladegerät sehr ähnlich ist.

Um diese Geschwindigkeiten zu erreichen, verwendet das Unternehmen eine Batterie, die aus zwei einzelnen Zellen besteht, oder vielmehr zwei kleinere 2.250 Batterien, die zusammen die Gesamtkapazität von 4.500 mAh bilden.

Mit dieser Konfiguration kann laut OnePlus jeder Akku gleichzeitig mit einer Geschwindigkeit von 30 W aufgeladen werden, während das Design des Adapters und des Kabels sicherstellt, dass er beim Nachfüllen nicht überhitzt.

Im Telefon selbst sind 12 Temperatursensoren integriert, um die Temperatur während des Ladevorgangs zu überwachen und die Geschwindigkeit anzupassen, wenn die Gefahr einer Überhitzung besteht.

Vielleicht genauso interessant wie all das ist die Tatsache, dass OnePlus sagt, dass sein eigener Warp Charge 65W-Adapter auch den universellen Power Delivery-Schnellladestandard bis zu 45W unterstützt. Das bedeutet, dass Sie Ihren Laptop oder andere Geräte schnell aufladen können.

Viele dieser Funktionen ähneln denen, die Oppo in seinem bahnbrechenden 125-W-Blitzladeadapter angekündigt hat, der noch nicht zu einem offiziell erhältlichen Produkt gelangt ist.

Das OnePlus 8T wird am 14. Oktober vorgestellt, und Sie können alles, was wir bisher darüber wissen, in unserer speziellen Funktion lesen.

Schreiben von Cam Bunton.