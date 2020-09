Bestätigt: OnePlus 8T verfügt über ein 120-Hz-Display

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat angekündigt, dass das Display seines nächsten Telefons, des OnePlus 8T, dieselbe Bildwiederholfrequenz wie das OnePlus 8 Pro haben wird.

Dies erhöht den Wert von 90 Hz, der auf dem OnePlus 8 angeboten wird, auf 120 Hz, sodass Spitzenbildraten von 120 Bildern pro Sekunde erreicht werden können.

Es ist zwar unwahrscheinlich, dass eine Tonne Inhalte wie Spiele oder Filme angezeigt werden, um diese Bildraten optimal zu nutzen, aber die Benutzeroberfläche und die Interaktion mit der allgemeinen Software des Telefons wirken äußerst bissig und reibungslos, ohne dass es zu Stottern kommt oder Verzögerung.

Ein Teil davon wird durch die 120-Hz-Aktualisierung ermöglicht, der andere durch die Touch-Abtastrate, die laut OnePlus 240 Hz betragen wird. Das bedeutet, dass die berührungsempfindlichen Sensoren eine superschnelle Erkennung ermöglichen, sodass die resultierende Animation auf Ihrem Bildschirm jedes Mal, wenn Sie das Display berühren oder darüber streichen, sehr reaktionsschnell ist.

Darüber hinaus ist das Anzeigefeld unter dem Glas flexibel, sodass OnePlus im Vergleich zur vorherigen Generation noch schlankere Rahmen auf dem Telefon erstellen kann.

TechRadar - in einem Bericht, in dem einige der von OnePlus nicht angekündigten Anzeigespezifikationen aufgeführt sind - gibt an, dass es mehr Platz auf der Vorderseite beanspruchen wird als OnePlus 8 oder 8 Pro.

Die Verwendung des flexiblen 2,5 + D-Panels bedeutet auch, dass es mit einer Spitzenhelligkeit von 1100 Nits viel heller als zuvor sein kann. Dies in einem Bildschirm mit einer Diagonale von 6,55 Zoll.

Diese hohe Helligkeit in Verbindung mit dem AMOLED-Panel und den Grafikverarbeitungsfunktionen stellt auch sicher, dass der Bildschirm auch HDR10 + -Inhalte anzeigen kann.

Zusätzlich zu all diesen angekündigten Funktionen gibt OnePlus an, dass seine Farbgenauigkeit zu den besten in der Branche gehören wird. Es deckt 100 Prozent DCI-P3 ab und hat eine JNCD (nur wahrnehmbarer Farbunterschied) von etwa 0,3.

Die Kurzversion dieser Geschichte lautet: Der nächste OnePlus wird eine fantastische Darstellung haben oder sollte es tun, wenn man der heutigen Pressemitteilung von OnePlus Glauben schenken will.

Diese neueste Ankündigung wird sicherlich eine von vielen in den kommenden Wochen sein, da OnePlus den Hype um sein nächstes Telefon ankurbelt. Es ist Tradition, dass der Hersteller in den Wochen vor der Einführung eines neuen Telefons neue Details einspeist, und wir halten Sie über die Entwicklungen auf dem Laufenden.

Schreiben von Cam Bunton.