Laut OnePlus sollte die radikale Neugestaltung von OxygenOS 11 die Einhandbedienung vereinfachen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Rahmen des Entwicklungsprozesses für Android 11 hat OnePlus eine neue Version von OxygenOS veröffentlicht. sein benutzerdefiniertes Betriebssystem.

Was OxygenOS für viele in der Tech-Community so attraktiv machte, war, wie nah es daran war, wie ein Vanille-Android-Erlebnis auszusehen und sich zu fühlen. Aber mit Version 11 macht es einen ziemlich großen Schritt in eine andere Richtung.

OxygenOS bietet ein völliges Umdenken in Bezug auf das Design und verfolgt einen ähnlichen Ansatz in Bezug auf die Hierarchie von Überschriften, Unterüberschriften und Leerzeichen, die in Samsungs OneUI- und Huawei- Versionen von EMUI zu finden sind .

In einem kürzlich veröffentlichten Community- Blogbeitrag hat das Unternehmen seine Gründe dafür dargelegt. Vieles davon hängt von der Benutzerfreundlichkeit und der Ästhetik ab.

Wie immer bei allem, was OnePlus tut, ist ein großer Teil jeder Änderung auf das Feedback seiner Community zurückzuführen, und die endgültige Entscheidung darüber, wie verschiedene App-Überschriften aussehen, ist eine direkte Folge davon.

Der Rest des Inhalts in Apps - insbesondere Elemente, die zum Wischen und Tippen auf dem Touchscreen vorgesehen sind - wurde so positioniert, dass das Erreichen mit einer Hand so einfach wie möglich ist.

Da die meisten Leute ihre Telefone mit den Daumen am unteren Rand des Displays halten, ist es in dieser Hinsicht sinnvoll, die berührbaren Elemente auf der Seite nach unten zu verschieben.

In seiner Begründung stellt es fest, dass Telefone (und ihre Bildschirme) im Laufe der Jahre größer geworden sind und sich die Android-Benutzererfahrung nicht wirklich an diese Entwicklung angepasst hat.

Was auch immer die Gründe sein mögen, es ist eine interessante Änderung in der Philosophie eines Unternehmens, das sich einen Namen gemacht hat und eine hochgradig anpassbare Version von Android anbietet, die auch leicht und serienmäßig ist.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie die Verbraucher auf die Änderung reagieren werden. Wenn Sie jedoch eine Benutzeroberfläche wählen, die den bekannten Wettbewerbern nahe kommt, werden möglicherweise mehr Käufer außerhalb der üblichen Fangemeinde angezogen. Immerhin verkaufen Samsung und Huawei mehr Handys als OnePlus.

Schreiben von Cam Bunton.