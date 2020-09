Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus scheint den ersten bekannten Blick auf das kommende OnePlus 8T über ein Bild in der neuesten Android 11-Entwicklervorschau für die OnePlus 8-Serie enthüllt zu haben. Das von OxygenUpdater entdeckte durchgesickerte Bild ist eine nach vorne gerichtete Aufnahme des Geräts.

Ehrlich gesagt gibt es uns nicht viele Informationen, aber wenn wir uns nur das Bild ansehen, können wir sehen, dass das Telefon dem OnePlus 8 ähnelt. Es trägt die Bezeichnung OnePlus_8T.webp und ist von den gefundenen OnePlus 8- und OnePlus 8 Pro-Bildern getrennt. Es ist wichtig zu beachten, dass es sich möglicherweise um ein Modell handelt und nicht um das endgültige Design des OnePlus 8T. Angesichts der Tatsache, dass OnePlus sich wahrscheinlich darauf vorbereitet, das Telefon bald auf den Markt zu bringen, vermuten wir, dass dies der wahre Deal ist.

Das Image wurde auch in OnePlus eigenem Firmware-Update gefunden.

OnePlus kündigt seine "T" -Smartphones normalerweise gegen Ende des Jahres an, obwohl der Monat unterschiedlich ist. Die OnePlus 7T-Modelle wurden im September 2019 vorgestellt, während das OnePlus 6T im November 2018 angekündigt wurde. Es ist daher wahrscheinlich, dass wir das OnePlus 8T vor Dezember 2020 sehen werden, aber was das genaue Datum betrifft, müssen wir erst einmal abwarten. Preislich beginnt das OnePlus 8 in Großbritannien bei 599 GBP und in den USA bei 699 USD.

Wir würden erwarten, dass der OnePlus 8T - und der gemunkelte OnePlus 8T Pro - ungefähr im gleichen Stadion eingesetzt werden.

Schreiben von Maggie Tillman.