Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus hat möglicherweise erst kürzlich den günstigeren und günstigeren OnePlus Nord angekündigt, aber dies ist wahrscheinlich nicht der letzte, den wir vom Unternehmen vor Jahresende sehen.

Wir erwarten immer noch "T" -Modelle für OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro, und obwohl sie nicht garantiert sind und noch nichts offiziell ist, tauchen Gerüchte um das nächste Flaggschiff der OnePlus-Smartphones auf.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über OnePlus 8T und OnePlus 8T Pro gehört haben.

Vor Ende 2020

Ähnlicher Preis wie bei 8 und 8 Pro wahrscheinlich

OnePlus kündigt seine "T" -Smartphones normalerweise gegen Ende des Jahres an, obwohl der Monat unterschiedlich ist. Die OnePlus 7T-Modelle wurden im September 2019 vorgestellt, während das OnePlus 6T im November 2018 angekündigt wurde.

Es ist daher wahrscheinlich, dass wir den OnePlus 8T vor Dezember 2020 sehen werden, aber was ein genaues Datum betrifft, müssen wir erst einmal abwarten.

In Bezug auf den Preis beginnt das OnePlus 8 bei 599 GBP in Großbritannien und 699 USD in den USA, während das 8 Pro bei 799 GBP in Großbritannien und 899 USD in den USA startet. Wir würden erwarten, dass OnePlus 8T und OnePlus 8T Pro ungefähr im gleichen Stadion eingesetzt werden.

Ähnliches Design

8T Pro: Schutzart IP68 wahrscheinlich

In der Vergangenheit ging es bei den OnePlus "T" -Geräten eher um ein Hardware-Upgrade als um ein Design-Upgrade - obwohl dies beim OnePlus 7T nicht der Fall war, das ein anderes Aussehen als das OnePlus 7 bot.

Wir erwarten derzeit keine großen Designänderungen zwischen dem OnePlus 8 und dem OnePlus 8T oder den Pro-Modellen, aber Sie wissen es nie. Derzeit sind wahrscheinlich ein Metallgehäuse und eine Glasrückseite mit einer Lochkamera vorne und einem vertikal ausgerichteten, ordentlichen Rückkameragehäuse verbunden.

Das OnePlus 8T Pro wird wahrscheinlich eine IP-Schutzklasse haben und das größere Gerät sein, während das OnePlus 8T möglicherweise keine offizielle IP-Schutzart hat.

8T: Full HD +, AMOLED, 90 Hz

8T Pro: Quad HD +, AMOLED, 120 Hz

Gerüchten zufolge wurden die Displays des OnePlus 8T oder 8T Pro noch nicht erwähnt, aber basierend auf den Modellen 8 und 8 Pro dürfte das 8T ein schlechteres Display als das 8T Pro haben.

Das OnePlus 8 verfügt über ein 6,55-Zoll-Full-HD + AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz , während das 8 Pro über ein 6,7-Zoll-Quad-HD + AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz verfügt.

Wir würden ähnliche Unterschiede zwischen dem 8T und dem 8T Pro erwarten, wobei das Pro-Modell wahrscheinlich größer ist, eine höhere Auflösung und eine höhere Bildwiederholfrequenz aufweist als das Standardmodell.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus wahrscheinlich

Mindestens 8 GB RAM

65W Schnellladung gemeldet

OnePlus und Qualcomm haben eine langjährige Beziehung, daher ist es wahrscheinlich, dass OnePlus 8T und 8T Pro den neuesten Qualcomm-Prozessor unter der Haube haben, nämlich den Snapdragon 865 Plus. Beide werden 5G sein, da 8, 8 Pro und Nord alle 5G sind, also hat sich OnePlus hier bereits verpflichtet.

Wir erwarten in beiden Modellen mindestens 8 GB RAM mit mindestens 128 GB Speicher, da dies das Basismodell für OnePlus 8 und 8 Pro ist. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es sowohl für den 8T als auch für den 8T Pro eine größere RAM- und Speichervariante gibt, wie dies auch für den 8 und den 8 Pro der Fall ist.

In Bezug auf den Akku wurde bisher nichts über die Kapazität gemunkelt, aber der OnePlus 8 verfügt über einen 4300-mAh-Akku mit 30-T-Schnellladung, während der OnePlus 8 Pro über einen 4510-mAh-Akku mit Schnellladung und 30-W-Funkladung verfügt. Es wäre großartig zu sehen, dass diesmal beide drahtlos aufgeladen werden .

Wir würden ähnliche Akkukapazitäten vom OnePlus 8T und 8T Pro erwarten, aber sie könnten ein schnelles Laden bieten, nachdem ein OnePlus 65W-Ladegerät im Mai 2020 zertifiziert wurde - eine Geschwindigkeit, die sowohl der Oppo Find X2 Pro als auch der Realme X50 Pro bieten.

8T: Dreifach hinten?

8T Pro: Quad hinten?

Über die OnePlus 8T- und 8T Pro-Kameras wurde nichts gemunkelt, aber es ist wahrscheinlich, dass die 8T Pro die überlegene Option sein wird.

Das OnePlus 8 verfügt über eine dreifache Rückfahrkamera, die aus einem 48-Megapixel-Hauptsensor, einem 116-Grad-Ultra-Wide-Sensor mit 16 Megapixeln und einem 2-Megapixel-Makrosensor besteht. Das OnePlus 8 Pro verfügt über eine Quad-Kamera, die aus einem 48-Megapixel-Haupt-, 48-Megapixel-Ultra-Wide-, 8-Megapixel-Tele- und 5-Megapixel-Photochromatiksensor besteht.

Es ist noch nicht klar, ob OnePlus das gleiche Make-up für 8T und 8T Pro beibehalten wird oder ob es die Dinge ändern wird.

Geekbench hat eine Liste für ein OnePlus-Gerät mit der Modellnummer KB2001 veröffentlicht, das 8 GB RAM enthält und auf Koba ausgeführt wird - dem Spitznamen, der sowohl für die Qualcomm Snapdragon 865- als auch für die 865 Plus-Prozessoren verwendet wird.

Auf dem TÜV Rheinland wurde von MySmartPrice eine Liste für ein OnePlus-Ladegerät mit einer Leistung von 65 W veröffentlicht. Es wird vermutet, dass die Ladegeschwindigkeit des OnePlus 8T erreicht werden kann.

Schreiben von Britta O'Boyle.