Die US-Version von OnePlus Nord soll noch vor Jahresende erscheinen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - OnePlus kündigte Anfang Juli sein OnePlus Nord-Smartphone der Mittelklasse an, das eine hervorragende Ausgewogenheit von Funktionen und Spezifikationen für seinen Preis bietet. Zumindest für diejenigen, die in einer Region leben, in der der Nord verfügbar ist.

Leider für die in den USA, das bist nicht du. Es kann jedoch nicht lange dauern, bis eine Version des Nord in den USA erhältlich ist.

Im Gespräch mit Julian Chokkattu von Wired , Mitbegründer von OnePlus Carl Pei, sagte er: "Ein Telefon der Marke Nord (nicht unbedingt dasselbe) soll später in diesem Jahr an den Ufern der USA landen."

In Wireds Test des OnePlus Nord wurden keine weiteren Details dazu angeboten, welche Funktionen dieses mysteriöse US-gebundene Nord-Gerät bieten könnte, aber wir würden eine ähnliche Spezifikation und einen ähnlichen Preis wie das internationale Modell erwarten.

Es hat vorherige Rede von einem OnePlus Gerät des kürzlich bekannt gegebene Qualcomm Snapdragon 690 Chipsatz mit 5G zur Schau tragen, aber es ist im Moment nicht klar , ob dieses Gerät vollständig das US - Nord - Gerät oder ein anderes Gerät sein könnte.

Der OnePlus Nord, der derzeit in Großbritannien und einigen anderen Ländern außer den USA erhältlich ist, bietet den Qualcomm Snapdragon 765G-Chipsatz mit mindestens 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Es gibt ein 6,4-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz , eine Quad-Rear-Kamera und eine Dual-Front-Kamera.

Daumen drücken, eine US-Version des OnePlus Nord bietet das gleiche Preis-Leistungs-Verhältnis wie das aktuelle Modell. Sie können unseren vollständigen OnePlus Nord-Test hier lesen und herausfinden, wie er das Flaggschiff der OnePlus 8-Serie des Unternehmens in unserer separaten Funktion vergleicht .

Schreiben von Britta O'Boyle.