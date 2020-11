Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als Black Friday , um eines der neuesten und besten Smartphones für weniger Geld zu kaufen, und O2 hat eine Vielzahl von Angeboten angekündigt, um Sie zum Wechseln des Mobilteils zu verleiten.

Die Einsparungen werden durch Reduzierungen des iPhone 12 und des Samsung Galaxy S20 unterstrichen. Es gibt jedoch viel zu entdecken, darunter Rabatte auf "Neuwertige" Modelle, Smartwatch-Einsparungen und Tablet-Angebote. Noch besser ist, dass Sie bis zum 2. Dezember Zeit haben, sich zu entscheiden.

Wenn Sie es geschafft haben, sich auf dem iPhone 12 zu behaupten, wird Ihre Geduld mit einer kleinen, aber sehr lohnenden Ersparnis belohnt - O2 spart bis zu 180 GBP beim 64-GB-Modell, sodass Sie weniger als 50 GBP pro Monat und 80 GBP übrig haben Vorab Kosten zu husten. In diesem Paket sind unbegrenzte Daten sowie sechs Monate Deliveroo Plus, bis zu 12 Monate Disney + und 12 Monate Apple TV + enthalten.

• Sehen Sie sich das iPhone 12-Angebot für O2 an - sparen Sie £ 180

Wenn Sie immer noch ein iPhone möchten, sich aber nicht für das neueste Modell interessieren, bietet O2 auch Angebote für das iPhone SE 64 GB an ( sparen Sie bis zu 200 Euro ). Und wenn Sie nicht einmal ein brandneues Telefon benötigen, gibt es "Like New" -Verkäufe zu entdecken. O2 bietet das iPhone 7 für 10 GBP im Voraus, 14,78 GBP pro Monat mit 1 GB Daten und sechs Monaten Disney + an.

Es gibt auch das neuere iPhone XR , das Ihnen für 30 GBP im Voraus, 19,70 GBP pro Monat mit 1 GB Daten und sechs Monaten Disney + als Teil des Vertrags gehören kann.

Android-Fans werden ebenfalls mit dem Samsung S20 5G bedient, das mit einer Mammutersparnis erhältlich ist. Potenzielle Käufer müssen sich nur mit 50 GBP Vorabkosten und der monatlichen Gebühr von 45 GBP abfinden, um im Gegenzug unbegrenzte Daten und eine Gesamteinsparung von bis zu £ zu erhalten 400.

• Sehen Sie sich das Samsung S20-Angebot für O2 an - sparen Sie 400 Euro

Wie beim iPhone gibt es auch bei Samsung "Neuwertig" -Optionen. Wenn Sie lieber weniger bezahlen möchten und das Galaxy S9 zu Ihrem machen möchten, müssen Sie nur 20 Euro im Voraus und dann weitere 21,37 Euro pro Monat bezahlen, was Ihnen eine Gesamteinsparung von bis zu 144 Euro ergibt.

Da diese Deals alle bis Anfang Dezember laufen, wie oben erwähnt, ist es unwahrscheinlich, dass es im Verlauf des Black Friday weitere Überraschungen geben wird. Wenn Sie also auf dem Markt für ein neues Telefon über O2 sind, ist es Zeit, den Abzug zu betätigen.

Schreiben von Conor Allison.