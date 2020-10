O2 hat jetzt über 100 britische Städte für 5G aktiviert

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - O2 hat zusammen mit EE ein Jahr nach dem Start mehr als 100 Standorte für 5G in Großbritannien aktiviert. Es ist ein ziemlicher Fortschritt gegenüber Juni, als die Marke von 60 Standorten überschritten wurde .

Der Zeitpunkt der Ankündigung ist von Bedeutung, da iPhone 12 und iPhone 12 Pro diesen Freitag in den Handel kommen . Laut O2 werden jetzt insgesamt 28 5G-fähige Geräte angeboten.

Das Netzwerk gibt an, dass der 5G-Rollout vor dem Zeitplan liegt und eine Reihe neuer Standorte, darunter Milton Keynes, Ipswich und Chelmsford, in Betrieb sind. Insgesamt sind es 108. O2 nutzt Technologien von Nokia und Ericsson und teilt einige Netzwerkinfrastrukturen mit Vodafone. Daher erwarten wir bald auch eine weitere Einführung des roten Netzwerks.

Derek McManus, Chief Operating Officer bei O2, sagte: „Als wir im vergangenen Oktober 5G auf den Markt brachten, sagten wir, dies sei der erste Schritt auf einer Reise. Ein Jahr später haben wir unglaubliche Fortschritte gemacht. “

O2 experimentiert mit verschiedenen 5G-Anwendungsfällen, darunter Project Darwin, eine vierjährige Studie neben der Europäischen Weltraumorganisation, die auf dem Harwell Science and Innovation Campus in Oxfordshire angesiedelt ist. Das Labor testet vernetzte und autonome Fahrzeuge (CAVs), die sowohl 5G- als auch Satellitenkommunikation verwenden. Es arbeitete auch mit dem NHS zusammen, um eine 5G-fähige Klinik auf Rädern zu testen, die Pflegeheime in Glasgow versorgt.

Aberdeen, Ashford, Aughton, Aylesbury, Banstead, Basildon, Beaconsfield, Bedford, Belfast, Birmingham, Blaydon, Bradford, Don-Brücke, Brighton, Bristol, Bury St. Edmunds, Byfleet, Cambridge, Cardiff, Chadwell St. Mary, Chatham, Chelmsford, Chesterfield, Chipstead, Colchester, Coventry, Dartford, Derby, Dewsbury, Doncaster, Dundee, Durham, Dyce, Eastbourne, Edinburgh, Epsom, Esher, Eton und Windsor, Gateshead, Gatton Bottom, Gillingham, Glasgow, Gravesend, Greys, Great Yarmouth, Halifax, Harlington, Harlow, Hemel Hempstead, Hextable, High Wycombe, Hove, How Wood, Huddersfield, Rumpf, Ipswich, Jarrow, Leeds, Leicester, Lincoln, Lisburn, Liverpool, London, Longford, Loughborough, Lowestoft, Luton, Manchester, Mansfield , Middlesbrough, Milton Keynes, Morley, Newcastle-upon-Tyne, Newtownabbey, North Shields, Northampton, Norwich, Nottingham, Nuneaton, Orpington, Oxford, Peterborough, Plymouth, Rainham, Redhill, Rotherham, Royal Tunbridge Wells, Rugby, Sheffield, Shepperton Green, Slough, also uth Schilde, Southend-On-Sea, Staines, Stevenage, Stockton, Stoke-on-Trent, Sunbury, Sunderland, Thundersley, Tynemouth, Warrington, Washington, Weybridge, Whickham, Whitley Bay, Worthing, York.

