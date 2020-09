Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der legendäre britische Chipdesigner ARM wird von Nvidia vorbehaltlich der behördlichen und behördlichen Genehmigung gekauft.

Nvidia entwickelt derzeit Chips, die auf der Technologie von ARM basieren, zusätzlich zu seinem äußerst erfolgreichen Grafikgeschäft und anderen Bemühungen um autonome Fahrzeuge und mehr.

ARM hat sich seit den Tagen seines Advanced RISC Machine-Prozessors in den BBC- und Acorn-Maschinen der 80er Jahre zu einem der größten Technologieunternehmen der Welt entwickelt. Es hat seinen Sitz in Cambridge, Großbritannien.

Die Technologie, die an andere Hersteller wie Apple, Samsung und Qualcomm lizenziert wird, wird in rund 95 Prozent der Smartphones und Tablets verwendet und wird häufiger in PCs eingesetzt, da Apple eigene Prozessoren für den Mac und Windows-PCs auf den Markt bringt Qualcomm-Prozessoren .

Nachdem es eine Aktiengesellschaft geworden ist, befindet es sich größtenteils im Besitz der japanischen SoftBank. Nvidia hat jedoch einen Deal im Wert von 40 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Ob es genehmigt wird, ist Gegenstand von Debatten. Und natürlich besteht das Potenzial, dass die Technologie von ARM chinesischen Unternehmen im Rahmen des Handelskrieges zwischen den USA und China dauerhafter vorenthalten wird.

Nvdia ist bestrebt, das Geschäft von ARM in Großbritannien aufrechtzuerhalten , was angesichts des technischen Fachwissens in und um die Cambridge-Basis des Unternehmens sinnvoll ist. Es wird jedoch interessant sein zu sehen, wie sich dies im Laufe der Zeit mit dem Ende der Brexit-Übergangsphase am Horizont entwickelt.

Der Gründer des Unternehmens, Hermann Hauser, schlug im Today-Programm von Radio 4 vor, dass der Umzug "eine absolute Katastrophe für Cambridge, Großbritannien und Europa" sei.

"Wenn Hunderte von britischen Unternehmen, die ARM [tech] in ihre Produkte integrieren, es verkaufen und überall auf der Welt exportieren möchten, einschließlich China - einem wichtigen Markt -, wird die Entscheidung getroffen, ob sie es exportieren dürfen das Weiße Haus und nicht in der Downing Street ", sagte er.

Nvidia ist jedoch verständlicherweise optimistischer und positiver: "Der Hauptsitz von ARM wird in Cambridge bleiben und weiterhin ein Eckpfeiler des britischen Technologie-Ökosystems sein. Nvdia wird den Namen und die starke Markenidentität von ARM beibehalten", sagte Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvdia in einer Erklärung .

"ARM gibt uns die kritische Masse, um in Großbritannien zu investieren. Wir werden in Cambridge ein erstklassiges KI-Forschungszentrum errichten.

"Durch die Vereinigung des KI-Computing von Nvdia mit der enormen Reichweite der ARM-CPU werden wir die riesige KI-Chance nutzen und das Computing aus der Cloud, Smartphones, PCs, selbstfahrenden Autos, Robotik, 5G und IoT vorantreiben."

Ironischerweise war SoftBank zuvor auch an Nvidia beteiligt, das sie 2019 verkaufte.

Schreiben von Dan Grabham.