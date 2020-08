Nvidia in Advanced Talks, um den Schlüsselchip-Designer Arm zu kaufen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist ein paar Wochen her, seit wir herausgefunden haben, dass Nvidia an der Übernahme von Arm interessiert war, und es sieht so aus, als ob sich die Gespräche laut einer Bloomberg-Quelle in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Es sieht auch so aus, als ob der derzeitige Eigentümer Softbank ebenfalls eine Beteiligung an dem Unternehmen behalten möchte.

Arm mit Sitz in Großbritannien ist ein bedeutendes Unternehmen, da sich die Chipdesigns in der überwiegenden Mehrheit der Mobilgeräte befinden. Mehr als 95 Prozent der mobilen Prozessoren weltweit basieren auf seiner Arbeit, einschließlich der von Apple, Samsung, Huawei und Qualcomm entwickelten.

Nvidias eigene Tegra-Chips basieren ebenfalls auf diesen Designs, aber während Nvidia bei diesen Chips in Bezug auf Android-Tablets einige Fortschritte machte, bedeutete der geringe Marktanteil von Android-Tablets im Allgemeinen, dass es auf dem Markt für mobile Geräte nicht Fuß fassen konnte .

Nvidia wäre ein viel stärkeres Unternehmen für die Akquisition, insbesondere wenn man bedenkt, dass es einen deutlichen Schritt weg von herkömmlichen Intel- und AMD-Prozessoren hin zu energieeffizienteren ARM-basierten Chips gibt - Apple plant die Entwicklung eigener Mac-Chips auf Basis von Arm Qualcomm hat auch spezielle Snapdragon-Chips für Laptops auf den Markt gebracht.

Nvdia hat sich in letzter Zeit gut geschlagen, was sich in einem steigenden Aktienkurs widerspiegelt.

Bloomberg schlug vor zwei Wochen vor, dass Apple und SoftBank Gespräche über den Kauf von Arm führten, das Lizenzmodell von Arm jedoch nicht zum Modell für Software-Hardware-Services von Apple passen würde.

Arm wurde ursprünglich vom britischen Computermarker Acorn abgespalten. Sein Name stammt vom Advanced RISC Machine-Prozessor in BBC- und Acorn-Maschinen der 1980er / 90er Jahre.

Schreiben von Dan Grabham.