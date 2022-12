Carl Pei von Nothing will Apple und dem iPhone den Kampf ansagen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apples iPhone-Reihe hat mit dem Nothing Phone (1) bereits Konkurrenz bekommen, aber es ist auf das preisgünstige Ende des Marktes ausgerichtet - das wird sich jetzt ändern.

Mit dem günstigen iPhone SE zu konkurrieren ist eine Sache, aber Carl Pei von Nothing sagt, dass der nächste Schritt darin besteht, mit Apple am oberen Ende des Marktes zu konkurrieren. Ein Flaggschiff-Telefon könnte auf dem Weg sein, und, was wichtig ist, Pei sagt, dass Nothing bereit ist, es vor Apples Haustür zu bringen. Nothing ist bereit, ein Telefon in den Vereinigten Staaten zu verkaufen.

"Jetzt sind wir in Gesprächen mit einigen Netzbetreibern in den USA, um dort möglicherweise ein zukünftiges Produkt auf den Markt zu bringen", sagte der OnePlus-Mitbegründer in einem Interview mit CNBC.

Das Nothing Phone (1) ist in den Vereinigten Staaten nicht erhältlich, wobei Pei auf die Komplikationen hinwies, die lokale Netzbetreiber dem Verfahren hinzufügen. Er ist jedoch der Meinung, dass OnePlus jetzt bereit ist, in diesen Markt einzutauchen, und dass man gegen Apple antreten will. Wenn das nicht jetzt geschieht, wird es nach Peis Meinung für Nothing und andere Unternehmen immer schwieriger, zu konkurrieren.

"Es könnte eine Zeit kommen, in der Apple etwa 80 % des Gesamtmarktes ausmacht, und das lässt einfach nicht genug Platz für Android-basierte Hersteller, um weiter mitzuspielen", so Pei. Ob Nothing wirklich mit Apple konkurrieren kann, bleibt abzuwarten, aber mehr Wettbewerb ist immer eine gute Sache für einen Markt, der zu verschiedenen Zeiten das Gefühl hatte, von Apple und Samsung beherrscht zu werden.

Googles Pixel-Linie ist für viele Menschen zur ersten Wahl geworden, und der Android-Hersteller hat endlich begonnen, sein Spiel in Bezug auf Qualität und Werbung zu verbessern. Aber mit so vielen großen Android-OEMs, die in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, werden alle Augen auf Nothing gerichtet sein, um zu sehen, ob es vermeiden kann, das Gleiche zu tun.

