Die erste offene Beta von Android 13 für das Nothing Phone (1) wird laut Carl Pei innerhalb von zwei Wochen erscheinen - und einige können sie schon heute installieren.

Diejenigen, die ein Nothing Phone (1) besitzen, werden sich zweifellos auf den Tag freuen, an dem sie die neueste Android-Version von Google darauf installieren können. Pei sagt, dass das Update "in zwei Wochen" in einer offenen Beta-Version verfügbar sein wird, während eine geschlossene Beta-Version schon jetzt verfügbar ist, obwohl er nicht erklärt hat, wie man daran teilnehmen kann.

Tatsächlich ist auch nicht wirklich klar, wie man die Beta installieren kann, sobald die offene Phase beginnt, aber wir können sicher erwarten, dass innerhalb dieses zweiwöchigen Zeitrahmens mehr Informationen zur Verfügung gestellt werden. Warum sollte man die offene Beta überhaupt erwähnen, wenn es schwierig sein wird, daran teilzunehmen? Wir haben auch keine wirklichen Informationen darüber, welche Regionen in der geschlossenen oder öffentlichen Beta enthalten sein werden.

Nothing hatte bereits gesagt, dass Android 13 Anfang 2023 vollständig auf das Telefon kommen wird. Es wurde auch ein Zeitfenster von Ende 2023 für die Veröffentlichung der ersten Beta vorgeschlagen, und es sieht so aus, als ob Nothing dieses Zeitfenster ziemlich genau einhalten konnte.

Während einige Leute verständlicherweise auf andere Android 13-Rollouts verweisen und sagen, dass Nothing von hinten kommt, geschieht es zumindest - und mit dem zuvor aggressiven Veröffentlichungszeitplan von Nothing können wir nur hoffen, dass das Beta-Programm in einem angemessenen Tempo voranschreiten wird.