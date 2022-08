Nichts könnte ein Phone (1) Lite ohne LEDs auf der Rückseite machen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das erste Telefon von Nothing ließ eine ganze Weile auf sich warten, bis es schließlich Anfang dieses Jahres auf den Markt kam.

Das Einzigartigste an diesem Telefon ist das so genannte Glyph-System, eine Anordnung von LEDs auf der Rückseite, mit der Sie Benachrichtigungen sehen können.

Es handelt sich dabei um eine neuartige Funktionalität, die in unserem Test keinen großen praktischen Nutzen brachte, aber vielleicht auch nicht so sehr im Mittelpunkt des Design-Ethos von Nothing steht, wie man meinen könnte.

In einem Bericht von The Mobile Indian wird behauptet, dass Nothing bereits an der nächsten Version von Phone (1) arbeitet und dass der größte äußere Unterschied der Wegfall der Glyph-Leuchten sein wird.

Auch das kabellose Aufladen würde fehlen, und das Telefon könnte auch ein wenig kleiner ausfallen.

Das Telefon wird offenbar eine noch günstigere Version eines ähnlichen Designs sein, die den Preis weiter senkt, wie so viele Lite-Versionen in den letzten Jahren.

Wenn man bedenkt, wie sehr Firmengründer Carl Pei mit der Idee gehandelt hat, dass Nothing die Dinge anders angehen wird, wäre es eine etwas überraschende Wendung, seinem ersten Telefon gleich eine Lite-Version folgen zu lassen.

Pixel Buds A-Series gratis bei Pixel 6a-Bestellung erhalten von Pocket-lint International Promotion · 21 Juli 2022 Für eine begrenzte Zeit legt Google dem Pixel 6a die Pixel Buds A-Series gratis bei.

Obwohl es zweifellos kommerziell sinnvoll wäre, so wie es die Entscheidung von OnePlus jetzt sein muss, ist es nicht gerade die innovative Taktik, die uns versprochen wurde.

Dennoch ist dies im Moment offensichtlich keine bestätigte Information, so dass es sich vielleicht als weit hergeholt erweisen wird, wenn wir schließlich herausfinden, was als nächstes von Nothing kommt.

Schreiben von Max Freeman-Mills.