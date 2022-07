Das Nothing-Telefon (1) ist jetzt offiziell, aber Sie wissen bereits alles über es

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Nothing-Telefon (1) ist durchgesickert, es wurde von prominenten YouTubern vorgeführt, es wurde vom Unternehmen selbst vorgeführt, so dass für den Tag der Markteinführung und die offizielle Ankündigung dieses viel gehypten Geräts nur wenige Überraschungen übrig blieben.

Es war eine Hype-Kampagne, die nur von OnePlus übertroffen wurde, was keine Überraschung ist, wenn man bedenkt, dass der Gründer von Nothing - Carl Pei - auch Mitbegründer von OnePlus war.

Das Einzigartigste am Nothing-Telefon (1) wurde bereits ausgiebig gezeigt. Die transparente Glasrückseite offenbart mehr Textur und Details unter der Oberfläche als bei anderen Geräten.

Verstärkt wird dies durch das Glyph Interface von Nothing, eine Sammlung von LED-Streifen, die mit Benachrichtigungen verknüpft sind und die Beleuchtung der Rückseite des Telefons unter verschiedenen Bedingungen ermöglichen. Auch dies haben Sie wahrscheinlich schon gesehen.

Ansonsten handelt es sich um eine typische Smartphone-Konstruktion mit Gorilla Glass Victus auf der Vorder- und Rückseite und einem Band aus recyceltem Aluminium um die Außenseite des Telefons. Es hat eine IP53-Einstufung.

Es wurde bereits mit dem iPhone verglichen, und mit einer Einschalttaste und Lautstärkereglern, die die gleiche Form wie bei den letzten iPhone-Modellen haben, wird dieser Vergleich wahrscheinlich nicht enden.

Das flache Display bietet eine Bildwiederholfrequenz von 60-120 Hz (mit automatischer Umschaltung) und eine Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln, was 402 ppi entspricht. Es handelt sich um ein OLED-Display mit einer Touch-Abtastrate von 240 Hz und Unterstützung für HDR.

Das Herzstück des Telefons ist der Snapdragon 788G+, mit Optionen für 8/128GB, 8/256 oder 12/256GB. Der 4500-mAh-Akku unterstützt kabelgebundenes Laden mit 33 W und drahtloses Laden mit 15 W. Außerdem bietet es eine Rückwärtsladefunktion mit 5 W.

Dies ist etwas ungewöhnlich, da dies normalerweise nur bei Flaggschiff-Geräten möglich ist und Nothing den Snapdragon 788G+ anpassen musste, um dies zu ermöglichen.

Bei den Kameras gibt es zwei Linsen auf der Rückseite, beide mit 50 Megapixeln. Die Hauptkamera hat einen Sony IMX766-Sensor, während die Ultrawide-Kamera einen Samsung JN1-Sensor hat. Es gibt keine Schrott-Objektive, was erfrischend ist - viele Handys in dieser Klasse haben minderwertige Makro-Objektive und andere Gimmicks.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Es gibt eine 16-Megapixel-Frontkamera.

Was die Software angeht, so wird das Handy mit Android 12 ausgeliefert, das relativ nah an der Standardversion ist. Die Nothing UI bietet einige benutzerdefinierte Elemente und enthält einige der einzigartigeren Funktionen, wie z. B. eine Schnelleinstellung für den Zugriff auf Tesla und eine NFT-Galerie, um Ihre digitalen Assets zu präsentieren.

Aber eines der Dinge, die Sie wahrscheinlich nicht wussten, ist der Preis. Das Nothing-Telefon (1) wird ab 399 £ kosten, womit es in direktem Wettbewerb mit dem Pixel 6a und dem Samsung Galaxy A53 steht. Es wird ab dem 21. Juli 2022 im freien Verkauf, bei Amazon, Smartech bei Selfridges und bei O2 als exklusivem britischen Netzpartner erhältlich sein.

Nothing hat außerdem bestätigt, dass es in Großbritannien ein Pop-up in Covent Garden geben wird, in dem eine begrenzte Anzahl von Handys verkauft wird.

Schreiben von Chris Hall.