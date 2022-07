5 einzigartige Merkmale des Nothing-Telefons (1)

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Carl Pei hat gesagt, dass Technik langweilig ist und dass es die Mission von Nothing ist, Technik wieder spannend zu machen. Mit der Einführung des Nothing-Telefons (1) ist der größte Teil des Nothing-Plans in Erfüllung gegangen.

Aber wie viel von diesem Telefon ist einzigartig? Ist es nicht genau dasselbe wie jedes andere Android-Smartphone der Mittelklasse?

Hier sind einige einzigartige Merkmale, die es von anderen abheben.

Die Rückseite des Telefons besteht aus Gorilla Glass 5 (wie auch die Vorderseite) und ist durchsichtig. Das bedeutet, dass man durch die Rückseite hindurch einen Teil der Funktionsweise des Telefons sehen kann. Bei der Entwicklung des Geräts wurde darauf geachtet, dass es etwas zu sehen gibt - und unter dem Glas sind Texturen und Elemente zu sehen, die man bei anderen Handys nie sehen wird.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Ok, die transparente Rückseite hilft dem Glyph Interface - dem rückseitigen Beleuchtungssystem - aber es hätte auch ohne Transparenz auskommen können. Das Glyph Interface verwendet beleuchtete LED-Streifen, um dich auf verschiedene Dinge hinzuweisen - wie Benachrichtigungen, Aufladen oder Google Assistant - kann aber auch als Aufhellung für die Kamera dienen. Wir haben schon früher Displays auf der Rückseite von Gaming-Telefonen gesehen, aber nichts dergleichen - es hebt das Telefon sicherlich hervor.

Ja, du kaufst das Handy nicht wegen der Verpackung, aber wenn du auffallen willst, solltest du die Verpackung deines Handys gestalten. Mit den hübschen Aufreißstreifen auf der schlanken Verpackung entsteht beim Auspacken ein hochwertiges Gefühl, das den günstigen Preis des Handys widerlegt.

Wenn Sie Android schon länger nutzen, wissen Sie, dass die Schnelleinstellungen großartig sind. Es sei denn, Sie müssen weitere Menüs öffnen, um Wi-Fi auszuschalten, weil Google beschlossen hat, die Schnelleinstellungen zu verschieben. Nothing UI bietet einen streichbaren Umschalter für mobile Daten, Wi-Fi und Hotspot. So einfach, aber so nützlich.

Wenn man ein neues Telefon haben möchte, kauft man es normalerweise einfach. Nichts will, dass man durch Reifen springen muss. Erstens: Wenn Sie in den USA oder Kanada leben, wird es für Sie nicht zum Verkauf stehen. Und warum? Weil die Markteinführung von Geräten in den USA eine Menge Geld kostet. Aber das ist nur der Anfang. Es wird ein Einladungssystem für Vorbestellungen geben, du musst dich also auf eine Warteliste setzen lassen. Aber am 21. Juli 2022 (in Großbritannien) wird es in den freien Verkauf gehen, und mit einer Reihe von Einzelhändlern sollte es dann einfacher sein, eines zu bekommen.

Schreiben von Chris Hall.