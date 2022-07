Nichts Telefon (1) Startveranstaltung: Wie man Return to Instinct sieht

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Nothing-Telefon (1) das am meisten gehypte Telefon der letzten 5 Jahre sein könnte. Die Vorfreude auf dieses Gerät ist riesig, denn Nothing vertritt den Standpunkt, dass es das Herzstück seines neuen Ökosystems von Geräten sein wird, die Technik wieder interessant machen sollen.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Veranstaltung mit Carl Pei, der dieses neue Smartphone vorstellt, live verfolgen können.

Die Veranstaltung "Return to Instinct" ist für den 12. Juli 2022 um 16:00 Uhr BST geplant. Hier sind die internationalen Zeiten und Daten:

San Fransisco - 08:00 PDT

New York - 11:00 EDT

London - 16:00 BST

Berlin - 17:00 Uhr MESZ

Neu-Delhi - 20:30 IST

Tokio - 00:00 JST, 13. Juli

Sydney - 01:00 AEST, 13. Juli

Die Veranstaltung wird als Livestream auf YouTube übertragen, so dass Sie mitverfolgen können, was passiert. Das YouTube-Video befindet sich oben auf dieser Seite - also einfach auf Play drücken.

Über das Nothing-Telefon (1) wurde bereits viel enthüllt, angefangen beim Design und der interessanten Glyph-Oberfläche, die es bieten wird, bis hin zur Kernhardware. Da wir das Telefon bereits durch verschiedene Fotos und Videos von Nothing selbst gesehen haben, gibt es nicht viel, was wir erwarten, zu erfahren.

Wir erwarten also, dass die Vorstellung eher eine Art Positionsbestimmung sein wird. Carl Pei - ehemaliger Mitbegründer von OnePlus und jetzt Gründer von Nothing - hat gesagt, dass er ein Ökosystem aufbauen möchte, das mit Apple konkurriert, in dem die Technik zusammenarbeitet und sich nicht in die Quere kommt, und dass er den Status quo herausfordern möchte.

Ein Großteil des bisherigen Geredes mag sich um den Aufbau eines Hypes gedreht haben, aber es ist wirklich das Ökosystem, das hier wichtig sein wird, und deshalb wird es sich lohnen, es zu beobachten.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Schreiben von Chris Hall.